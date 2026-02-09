El curling es una disciplina que suele llamar la atención durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Un deporte de precisión en el que es necesaria toda la concentración y aplicar la fuerza exacta para dejar las piedras de granito lo más cerca posible del centro del objetivo en la pista, pero cuyo nacimiento no tiene nada de reciente.

Los orígenes del curling se remontan al siglo XVI aproximadamente, surgiendo como un pasatiempo o actividad recreativa en los congelados lagos de Escocia y cerca del siglo XIX comenzó su exportación y apertura a más países, cuando jugadores escoceses empezaron a llegar a otros lugares como Suecia, Noruega, Canadá o Estados Unidos.

El curling fue tan popular, que la Reina Victoria convirtió el Club de Curling de Gran Caledonia en el Real Club de Curling de Caledonia (RCCC por sus siglas en inglés), de donde surgían las reglas del juego.

La primera competencia oficial de este deporte fue hasta 1924, en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Francia, donde Gran Bretaña superó a Suecia y a los locales con equipos solo de hombres.

Por décadas, Escocia y Canadá sobre todo, trataron de formar un organismo internacional regulado para competir de nueva cuenta en los JO por medallas, algo que lograron hasta 1966, con la creación de la Federación Internacional de Curling y eventualmente Federación Mundial de Curling con otros países.

Su regreso como deporte olímpico fue en Nagano 1998 con equipos femeninos y masculinos y los equipos mixtos aparecieron en PyeongChang 2018.

Curling en Milano-Cortina 2026

En Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la modalidad mixta inició el round robin el 4 de febrero y cierra con las preseas este martes 10 de febrero. Estados Unidos y Suecia van por el oro e Italia y Gran Bretaña por el bronce; el 11 comienzan los equipos masculinos y el 12 los femeninos, para finalizar con las medallas los días 20, 21 y 22.

En hombres, Suecia llega como el campeón defensor y uno de los favoritos, con cinco de los últimos siete campeonatos mundiales. Canadá es la máxima ganadora olímpica con tres oros, dos platas y un bronce. Noruega, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos también han alcanzado la gloria olímpica.

Dentro de la rama femenina, Suecia y Canadá son las favoritas. Las nórdicas tienen tres oros, además de los campeonatos mundiales en 2022 y 2023, mientras que las de la hoja de maple tienen dos medallas doradas y le han quitado el cetro mundial a las suecas en 2024 y 2025. Gran Bretaña es la actual reina olímpica, suman dos primeros lugares y son los únicos tres países que han estado en lo más alto del podio del curling olímpico.

¿Y cómo se juega?

El concepto básico del curling es sencillo: deslizar las piedras en el hielo y lograr que terminen lo más centradas posibles en el blanco, contra las piedras del rival.

La pista mide 45 metros de largo y 5 metros de ancho, la diana (o house) es de 36 metros de diámetro con tres círculos o anillos y las escobas que usan los jugadores ayudan a reducir la fricción del hielo y hacer que la piedra vaya más rápido entre más se barra.

Un enfrentamiento consta de 10 "ends" o rondas, en la que cada equipo lanza ocho piedras y se puntúa al final de cada ronda. Quien tenga la piedra más cercana al centro "gana" la tanda y se le da un punto por cada piedra más próxima al centro que la de mejor posición del oponente, quien no suma en esa ronda.

Los partidos de dobles mixtos son a ocho rondas y solo con cinco piedras por equipo en cada una, en lugar de diez tandas y ocho tiros por bando.

Los competidores parten de una zona llamada "hack" y deben soltar la piedra antes de la línea que está a los 10 metros. De ahí, los jugadores del mismo equipo se deslizan con un calzado especial -no usan patines- y comienzan a barrer según la estrategia y lo que busquen con ese tiro, como acercarse al centro, bloquear o alejar piedras del adversario. Los jugadores contrarios pueden barrer, una vez que la piedra haya pasado la mitad de la diana.

No es solo una simple piedra

La piedra usada en el curling es más especial de lo que parece. El granito que se usa para su fabricación solo puede venir de la isla Aisla Craig, en Escocia, haciendo del lugar un territorio místico para los jugadores y aficionados. Está estandarizada para ser de 20 kilos, contando la agarradera, 278 milímetros de ancho y 136 de alto.

