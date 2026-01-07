Nacho Rivero se despide de Cruz Azul

Nacho Rivero cerró un capítulo especial con Cruz Azul. El mediocampista uruguayo se va a Xolos, equipo que lo trajo a México y donde ahora inicia su segunda etapa en el futbol nacional. Firmará un contrato por dos años y medio y se pondrá a las órdenes inmediatas del técnico Sebastián Abreu.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”, escribió Rivero en Instagram. “Fueron cinco años y medio intensos, de crecimiento, de aprendizaje y de muchísimas emociones que me marcaron para siempre”.

El uruguayo recordó su llegada a La Máquina y el vínculo que construyó con el equipo. “Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande”.

Durante su paso por Cruz Azul, Rivero ganó un título de Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y dos Campeón de Campeones. Logros que, para él, tuvieron un valor colectivo. “Juntos vivimos noches inolvidables y celebramos títulos”.

El mediocampista también habló de los momentos complejos. “Superamos momentos difíciles y construimos recuerdos que quedarán para siempre”, escribió, al destacar la unión del vestidor en etapas de presión y exigencia.

Uno de los mensajes más emotivos fue dirigido a la afición. “Nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la gente, ese aliento que se siente en cada partido y que empuja incluso cuando las fuerzas parecen faltar”, compartió.

Rivero no dejó fuera a la directiva ni al entorno del club. “Quiero agradecer especialmente al presidente de la institución por la confianza, el respeto y el respaldo durante todo este tiempo, así como también a mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que trabaja día a día en el club”.

El cierre del mensaje dejó una puerta abierta. “No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el futbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos”, escribió Rivero, quien aseguró que Cruz Azul “fue, es y será“ parte esencial de su historia.

Tras este emotivo mensaje, Cruz Azul publicó una foto y un video en sus redes sociales presentando a Agustín Palavecino como la primera incorporación rumbo al Clausura 2026.

LA "MAQUINOTA" CELESTE

El mejor equipo mexicano en la clasificación continental

El Apertura 2025 de la Liga MX significó un mal semestre para Cruz Azul, equipo que bajo la dirección de Nicolás Larcamón se quedó lejos de levantar el campeonato.

La eliminación en rondas finales, sumada a la fuerte inversión económica, desató en la afición celeste una gran molestia. Sin embargo, esto no afectó su evaluación a nivel internacional, ya que fue considerado el mejor equipo mexicano del continente.

La Máquina, que se prepara para debutar este fin de semana en el Clausura 2025, destacó en el más reciente ranking de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS, por sus siglas en inglés).

En el listado, que presume a los mejores 60 equipos del continente americano, los Celestes aparecen como el club nacional mejor ubicado al colocarse en el lugar 18, por encima de instituciones como Gremio e Independiente de Argentina.

Además de Cruz Azul, la Liga MX está representada por dos equipos más: Rayados de Monterrey y Tigres, que ocupan el lugar 43 y 51 respectivamente.