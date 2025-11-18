Martes, 18 de Noviembre 2025

Futbol hoy 18 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este martes 18 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 18 de noviembre de 2025 – Amistoso EN VIVO

  • Irán vs Uzbekistán | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Brasil vs Túnez | 13:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Estados Unidos vs Uruguay | 18:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • México vs Paraguay | 19:30 horas | TUDN, aztecadeportes.com, ViX
  • Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 18 de noviembre de 2025 – FIFA Copa Mundial 2026 EN VIVO

  • Irak vs EAU | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN, OneFootball PPV |
  • España vs Turquía | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Bélgica vs Liechtenstein | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Suecia vs Eslovenia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Rumania vs San Marino | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Austria vs Bosnia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Escocia vs Dinamarca | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Bulgaria vs Georgia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Bielorrusia vs Grecia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Gales vs Macedonia del Norte | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Kosovo vs Suiza | 13:45 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

