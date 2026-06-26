A escasas horas de que el balón comience a rodar en el césped del Estadio Guadalajara, la fiebre mundialista ha dado un giro inesperado. Cuando la gran mayoría de los aficionados daba por agotadas las localidades para el electrizante enfrentamiento entre las selecciones de Uruguay y España, el panorama ha cambiado drásticamente. Las redes sociales se han encendido con reportes que confirman una noticia emocionante: aún es posible conseguir boletos para este choque de titanes.

El fenómeno y los reportes en redes sociales

Desde las primeras horas de este viernes, plataformas como X y diversos grupos de fanáticos en Facebook comenzaron a inundarse con capturas de pantalla y testimonios de usuarios que lograron acceder al portal oficial para acceder a boletos.

Esta disponibilidad de último momento suele responder a la logística habitual de la FIFA en eventos de esta magnitud. Es común que la organización retenga un porcentaje mínimo de asientos por compromisos comerciales o de seguridad y, al no ser utilizados, estos se liberen al público general poco antes del silbatazo inicial. Asimismo, las cancelaciones de última hora o la reasignación de zonas en el recinto tapatío han permitido que la luz verde vuelva a encenderse en el sistema de ventas.

Se recomienda visitar la página oficial de la FIFA para revisar la disponibilidad de los tickets.

El riesgo de la reventa y el llamado a la prevención

Ante la ola de reportes positivos, la euforia por conseguir un asiento ha provocado que el tráfico en los portales se dispare. Sin embargo, las autoridades y el comité organizador han lanzado una advertencia contundente a la ciudadanía:

Evitar plataformas no oficiales: Se exhorta a los aficionados a buscar sus localidades única y exclusivamente a través de la aplicación y el sitio web oficial de la FIFA.

Se exhorta a los aficionados a buscar sus localidades única y exclusivamente a través de la aplicación y el sitio web oficial de la FIFA. Cuidado con el fraude digital: La desesperación por una entrada de última hora es el escenario perfecto para estafadores y revendedores que ofrecen códigos QR falsos o boletos clonados a precios exorbitantes.

Guadalajara, lista para una fiesta de talla mundial

El enfrentamiento entre Uruguay y España está catalogado por los expertos como uno de los partidos más atractivos y de mayor peso histórico de la actual fase del torneo.

Aquellos afortunados que logren cazar uno de estos codiciados boletos de última hora tendrán el privilegio de presenciar un espectáculo de máxima intensidad. Con las puertas del estadio listas para abrirse y un operativo de seguridad y movilidad ya desplegado, la Perla Tapatía aguarda el momento de vibrar al ritmo del mejor futbol del planeta.

NG