En medio de la cuenta regresiva rumbo al Mundial, un juez federal emitió una resolución favorable para los propietarios de palcos y plateas del estadio Azteca (llamado Ciudad de México para el Mundial 2026), deteniendo las restricciones promovidas por la FIFA y por la administración del inmueble.

El conflicto va más allá de un tema administrativo: refleja la tensión entre los lineamientos de un evento deportivo internacional y los derechos adquiridos mediante contratos privados vigentes desde hace décadas. Con esta decisión, la justicia dejó claro que la celebración de un torneo de talla mundial no invalida los derechos de propiedad previamente establecidos.

Entre los aspectos más relevantes del fallo destaca la autorización para ingresar alimentos y bebidas, medida que había sido limitada por las nuevas disposiciones operativas de la FIFA. Asimismo, se ratificó que los dueños de palcos y plateas conservan la facultad de usar, rentar o vender sus espacios conforme a las condiciones pactadas originalmente.

Aunque la resolución no pone fin definitivo al litigio, sí establece un freno temporal a las medidas impulsadas por la administración del estadio y por los organizadores del Mundial.

"La justicia nos dio la razón. La intención es tener el diálogo con los dueños, pero no tenemos respuesta", aseguró Roberto Ruano, representante la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del estadio Azteca, quien también calificó este fallo como "un logro más para nuestros afiliados".

Asimismo, advirtió que los asociados irán hasta las instancias finales en caso de que no se respeten las leyes. Para ellos, estas medidas cautelares son una orden judicial, "no sujeta a interpretación y que el estadio quiera o no cumplirla".

El Estadio Ciudad de México, como se llamará durante el evento de la FIFA, tendrá cinco partidos durante la próxima Copa del Mundo 2026; dos del Tricolor son seguros durante la Fase de Grupos.