La actividad internacional del futbol no cesa este viernes 15 de mayo y llega con una agenda de partidos en distintas ligas alrededor del mundo. La jornada tiene programados duelos en Europa, América y Asia.

Desde las primeras horas hasta los compromisos ya en horas de la tarde, los aficionados tendrán múltiples opciones para ver futbol en vivo. Equipos en plena lucha por objetivos importantes y torneos que avanzan en sus respectivas campañas forman parte de una programación que promete mantener la atención de los seguidores del deporte.

Partidos HOY viernes 15 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Rizespor vs Besiktas | 11:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY viernes 15 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

CD Castellón vs Cádiz CF | 12:30 | SKY Sports

Córdoba vs Albacete | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY viernes 15 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Aston Villa vs Liverpool | 13:00 | FOX One, FOX+

Partidos HOY viernes 15 de mayo de 2026 - NWSL EN VIVO

Kansas City Current vs Houston Dash | 18:00 | Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

OL Reign vs NJ/NY Gotham FC | 20:00 | Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Partidos HOY viernes 15 de mayo de 2026 - Primera Nacional Argentina EN VIVO

Racing Córdoba vs CA Central Norte | 18:00 | LPF Play

Mantente al tanto de las noticias de futbol en EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento de lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF