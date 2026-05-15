La actividad internacional del futbol no cesa este viernes 15 de mayo y llega con una agenda de partidos en distintas ligas alrededor del mundo. La jornada tiene programados duelos en Europa, América y Asia.Desde las primeras horas hasta los compromisos ya en horas de la tarde, los aficionados tendrán múltiples opciones para ver futbol en vivo. Equipos en plena lucha por objetivos importantes y torneos que avanzan en sus respectivas campañas forman parte de una programación que promete mantener la atención de los seguidores del deporte.Mantente al tanto de las noticias de futbol en EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento de lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF