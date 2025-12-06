Ernesto Javier "Calita", uno de los máximos triunfadores de la reciente temporada grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, vive un cierre de año distinto: lejos de México, pero plenamente enfocado en lo que viene. Desde España, donde realiza una intensa preparación, el matador conversó con EL INFORMADOR sobre su presente y las expectativas para un 2026 que se perfila decisivo en su trayectoria.

"Me vine a España a preparar, digamos, la pretemporada 2026; era importante venir a tocar base, hacer tentaderos y ponerme un poco en contacto con el mundo de acá", explica. Su objetivo es claro: abrirse camino en el exigente circuito ibérico mientras fortalece su calendario mexicano. "Vamos a estar presentes en prácticamente todas las ferias importantes de México. Si Dios quiere, regresaremos a Guadalajara, que es una plaza que se ha vuelto una plaza talismán en mi carrera".

Y no es para menos. En septiembre, "Calita" firmó un triunfo histórico en la Nuevo Progreso: cuatro orejas y un rabo, algo que no ocurría desde hacía 36 años. "Más allá del resultado numérico, dice del feeling que hay de la afición por Guadalajara y por mí", afirma. El matador recuerda que su debut en 2019 fue muy complicado, pero su regreso seis años después transformó totalmente la relación con esa plaza. "Lo que parecía que iba a ser una relación muy mala, terminó siendo una relación muy bonita".

Respecto a la extensa temporada de Guadalajara, que cerrará con cerca de 20 festejos, "Calita" destaca el esfuerzo de la empresa y la respuesta del público: "Ha habido muy buen ambiente, está yendo mucho público joven, que eso es muy importante, la renovación y atracción de nuevos aficionados es clave". Considera que este modelo de temporada larga puede fortalecer a futuro la afición y la presencia de figuras nacionales e internacionales.

Sobre la corrida de rejones de este domingo 7 de diciembre, el matador, con voz autorizada en el tema, la califica como un espectáculo de primer nivel. "Es un espectáculo ecuestre taurino impresionante, estará Andy Cartagena, Jorge Hernández y Javier Funtanet, que viene triunfando fuerte". Y añade que el cierre de la temporada, con un festival de leyendas, será "un gran cerrojazo" para un año histórico en la plaza tapatía.

Finalmente, "Calita" hizo un llamado firme a la defensa de la tauromaquia frente a los ataques que enfrenta: "Estamos pidiendo respeto, no podemos desechar tantos años de tradición. El verdadero ecologista es el taurino, en este caso el ganadero", concluyó.

