Mundial 2026: Suecia firma una clasificación histórica y sorprendente a la copa del Mundo

En una de las historias más inesperadas del proceso clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Suecia logró asegurar su lugar en el torneo a pesar de haber protagonizado una de las peores campañas en las eliminatorias de la UEFA.

El camino del conjunto sueco estuvo lejos de ser el ideal. Durante la fase de grupos, el equipo no consiguió ganar un solo partido, registrando apenas dos empates y cuatro derrotas, resultados que lo condenaron al último lugar de su sector. Con ese panorama, todo indicaba que Suecia quedaría fuera de la Copa del Mundo, generando críticas y dudas sobre el nivel del equipo.

Sin embargo, el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades, y para los suecos esta llegó gracias a su rendimiento previo en la UEFA Nations League. Este torneo, que premia la regularidad y el desempeño en competencias paralelas, le otorgó a Suecia una de las plazas disponibles para disputar el repechaje europeo, reservado para selecciones que no lograron clasificar directamente pero que habían destacado en dicha competición.

Con este “as bajo la manga”, Suecia afrontó la fase decisiva con una nueva mentalidad. Lejos de la presión que marcó su participación en la fase de grupos, el equipo mostró una versión renovada, más sólida y efectiva en los momentos clave.

En el repechaje, Suecia se midió ante Ucrania, logrando una victoria convincente por 3-1 que devolvió la confianza al plantel y a su afición. Posteriormente, en el duelo definitivo, se enfrentó a Polonia en un partido cargado de tensión y expectativas. En ese encuentro, los suecos supieron imponerse para sellar su clasificación y completar una remontada que parecía improbable semanas atrás.

De esta manera, Suecia pasó de estar prácticamente eliminada a convertirse en uno de los protagonistas del repechaje, firmando una clasificación que ya es considerada como una de las más sorprendentes del proceso rumbo al Mundial 2026.

YC