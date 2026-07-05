Las claves de la eliminación de México ante Inglaterra; errores puntuales y una reacción que no alcanzó

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial tras caer 3-2 ante Inglaterra en un partido que dejó sensaciones encontradas. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, dominó largos pasajes del encuentro y luchó hasta el último minuto, pero pagó muy caro una serie de errores defensivos que terminaron marcando la diferencia.

Un par de minutos que cambiaron el partido

El momento decisivo llegó en la primera mitad. Inglaterra aprovechó dos desatenciones defensivas y, en cuestión de apenas un par de minutos, Jude Bellingham firmó un doblete que puso contra las cuerdas al conjunto mexicano . Después de un inicio equilibrado, esos dos goles obligaron al Tri a modificar su planteamiento y perseguir el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

Inglaterra fue letal

Aunque México tuvo mayor control del balón y logró generar ocasiones de peligro, Inglaterra mostró una eficacia notable frente al arco. Cada error mexicano fue castigado y el conjunto europeo supo convertir sus mejores oportunidades . El tercer gol, obra de Harry Kane desde el punto penal, terminó siendo un golpe decisivo cuando el partido parecía abierto.

Pickford sostuvo la ventaja

Con el paso de los minutos, México encontró espacios y puso bajo presión a la defensa inglesa . Sin embargo, el arquero Jordan Pickford apareció en los momentos clave con varias intervenciones que evitaron el empate.

Su actuación permitió que Inglaterra mantuviera la ventaja cuando el Tri vivía su mejor momento.

La expulsión no cambió la historia

La tarjeta roja para el defensor inglés parecía abrir la puerta para una remontada mexicana . Con un hombre más sobre el campo, el equipo nacional incrementó la intensidad, pero Inglaterra mostró oficio, orden defensivo y capacidad para resistir la presión durante el tramo final del encuentro.

México nunca dejó de pelear

Lejos de bajar los brazos, el Tri reaccionó con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez , manteniendo la incertidumbre hasta los últimos minutos. La actitud del equipo fue destacable, pero el tiempo terminó siendo insuficiente para completar la remontada.

Un Mundial que deja señales positivas

Más allá de la eliminación, México mostró una versión competitiva durante gran parte del torneo . El equipo fue capaz de competir de tú a tú frente a una de las selecciones favoritas al título y dejó una imagen de entrega que fue reconocida incluso por los propios jugadores ingleses al finalizar el encuentro.

Sin embargo, el desenlace también deja una lección clara: en partidos de máxima exigencia, los errores se pagan muy caro. Inglaterra fue más contundente en las áreas y supo administrar la ventaja hasta el silbatazo final, mientras que México se quedó a un paso de una remontada que ilusionó a su afición, pero que finalmente no pudo concretarse.

SV