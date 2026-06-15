Argentina, comandada por Lionel Messi, sale a la cancha en Kansas City este martes 16 de junio a las 19:00 horas para comenzar su recorrido hacia un soñado bicampeonato, algo que solo han logrado Italia y Brasil, y la cuarta Copa del Mundo de su historia, pero Argelia buscará dar una de las campanadas más grandes en la primera etapa en un choque inédito en la competencia.

El "Último Baile" de Lionel Messi y la base de la Scaloneta

La presentación en el Mundial 2026 marca, para ambos, la hoja de ruta a seguir para lograr la clasificación. En el caso de la albiceleste, será importante dar un golpe de autoridad para enviar un contundente mensaje a Austria y Jordania, sus otros rivales en el Grupo J, y ganar en confianza de cara a los próximos compromisos en los que tres puntos y diferencia de goles positiva en la bolsa quitan mucha presión y no quieren los mismos problemas que en Qatar.

Argelia, por su parte, vuelve al Mundial tras 12 años cargado de momento y puede ser una piedra en el zapato. No solo tuvieron una clasificación tranquila con ocho victorias en diez partidos, también llegan con una sola derrota desde el comienzo de la Copa Africana de Naciones —ante Nigeria en Cuartos de Final—, con victorias en los últimos amistosos ante Guatemala por 7-0, sobre Países Bajos por la mínima, empataron con Uruguay y golearon 4-0 a Bolivia.

A sus 38 años y en su último baile, Lionel Messi sigue marcando la diferencia como el cerebro de la ofensiva y la generación de futbol para Lionel Scaloni; en la MLS sigue siendo un factor para el Inter Miami con 19 contribuciones de gol en 15 partidos y en el último duelo de preparación, el triunfo 3-0 ante Islandia, entró de cambio y marcó de penal, por lo que tenerlo en la cancha será una de las principales motivaciones para sus compañeros.

La "Scaloneta" mantiene la base de jugadores con los que fue campeona hace cuatro años en suelo qatarí; 17 jugadores vuelven a la convocatoria para escribir un nuevo capítulo en su proceso con Argentina, dándoles la ventaja tanto de la experiencia en el escenario más grande como de la química entre los futbolistas como "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes para formar la columna vertebral.

Argelia: El rival que busca dar la sorpresa en el Grupo J

Otra historia que dejará este partido y le pondrá un toque especial de nostalgia en el banquillo es el reencuentro de Scaloni con su antiguo entrenador. En su etapa como jugador de la Lazio, en 2012 y 2013 fue dirigido por Vladimir Petković, hoy el director técnico de Argelia.

El dirigente balcánico tomó el control de la selección africana en 2024 y llevó a los argelinos a su quinta participación mundialista y la primera desde Brasil, en la que hicieron su mejor papel histórico alcanzando los Octavos de Final, donde llevaron a Alemania a la prórroga, por lo que en esta ocasión la ambiciosa meta será la de poner la vara al menos a la misma altura que hace más de una década.

Para cumplir con la misión de hacer el mismo ruido contra rivales fuertes, Petkovic cuenta con una generación que junta experiencia y talento joven y ha logrado armar un esquema ofensivo a tener en consideración.

Riyad Mahrez es uno de los futbolistas que estuvo presente en 2014 y, aunque sus mejores días con el Manchester City quedaron atrás, el extremo sigue siendo el referente de este equipo, acompañado, en la lista de hombres a seguir, de Rayan Aït-Nouri, de 25 años y lateral izquierdo de los Citizens.

Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Farés Chaïbi (Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Aïssa Mandi (Lille), Amine Gouiri (Marseille) y Mohamed Amoura (Wolfsburg) amplían la lista de nombres con recorrido en algunos de los principales equipos de Europa y tratarán de arruinar el estreno de Argentina, que no sabe lo que es sumar puntos cuando debuta con la corona puesta en la Copa del Mundo.

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