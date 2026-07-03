Lejos de los enfrentamientos entre las grandes potencias, Australia y Egipto disputarán este viernes 3 de julio un partido que puede cambiar el rumbo de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio de Dallas será el escenario de una eliminatoria en la que solo uno conseguirá el boleto a los octavos de final.

El conjunto oceánico buscará aprovechar la oportunidad para seguir sorprendiendo en el torneo, mientras que Egipto intentará avanzar pese a la incertidumbre que rodea el estado físico de su principal figura. Si quieres conocer todos los detalles de este compromiso, aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

¿Cómo llegan Australia y Egipto?

El desarrollo de este compromiso gira en torno a la figura de Mohamed Salah. El capitán de la Selección de Egipto sufrió un problema muscular en los isquiotibiales durante el encuentro contra Irán, perdiéndose más de media hora de juego. Aunque regresó a los entrenamientos el martes, su titularidad es una incógnita. La dependencia hacia el exjugador del Liverpool es notable, especialmente ante la sequía goleadora de Omar Marmoush, quien ya fue relegado al banquillo en el último compromiso. Cabe destacar que Egipto llega con el impulso histórico de haber conseguido su primera victoria en un Mundial tras 92 años de espera, al derrotar a Nueva Zelanda por 3-1 el pasado 21 de junio.

Por su parte, Australia se presenta como el plantel con menor promedio de edad en la fase de grupos (24.6 años). El equipo dirigido por Tony Popovic ha cimentado su éxito en la disciplina táctica y el despliegue físico. En la primera fase, lograron reponerse de una derrota inicial ante Estados Unidos (0-2) para vencer a Turquía (2-0) y empatar sin goles frente a Paraguay. Los Socceroos son el último equipo de la confederación asiática con vida en el torneo, tras las eliminaciones de Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar, Irán, Irak y Arabia Saudí. Su estrategia apunta a mantener el orden defensivo y aprovechar los contragolpes para desesperar a la ofensiva africana.

Dónde ver EN VIVO el partido Australia vs Egipto - 16avos de Final del Mundial 2026

La actividad de los dieciseisavos de final continuará este viernes 3 de julio con el enfrentamiento entre Australia y Egipto en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas. El partido iniciará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y otorgará un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los aficionados podrán seguir todas las acciones del encuentro en vivo de manera exclusiva a través de una plataforma de streaming.

Fecha y hora: Viernes 3 de julio de 2026, 12:00 horas

Viernes 3 de julio de 2026, 12:00 horas Estadio: Dallas Stadium, Arlington, Dallas, Texas

Dallas Stadium, Arlington, Dallas, Texas Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure. Egipto: Mustafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marawan Attia, Mahoud Saber, Emman Ashour, Mustafa Ziko; Mohamed Salah, Omar Marmoush.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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