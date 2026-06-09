Mundial 2026: ¿Qué partidos del Grupo A van por televisión abierta?

La espera terminó y la Copa del Mundo de 2026 está lista para comenzar con México como uno de los países anfitriones. La Selección Mexicana afrontará el torneo con la responsabilidad de jugar en casa y con la expectativa de firmar una actuación destacada ante su afición, en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Para los aficionados que seguirán el certamen desde territorio mexicano, una de las principales dudas es cuáles serán los partidos del Grupo A que podrán verse por televisión abierta. La buena noticia es que todos los encuentros del Tricolor en la primera fase estarán disponibles a través de las principales cadenas nacionales, además de algunas opciones de streaming.

El debut de México será el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México . El encuentro está programado para las 13:00 horas y será transmitido por Azteca 7, Canal 5 y TUDN, además de la plataforma ViX Premium.

La segunda presentación del conjunto dirigido por Javier Aguirre llegará el 18 de junio, cuando se mida a Corea del Sur en el Estadio Akron de Zapopan. El compromiso arrancará a las 19:00 horas y también contará con transmisión por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Por su parte, el cierre de la fase de grupos para el Tri será el 24 de junio ante República Checa en el Estadio Ciudad de México. El duelo está programado para las 19:00 horas y podrá seguirse por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, además de TUDN y ViX Premium.

En cuanto al resto de los encuentros del sector, Corea del Sur contra República Checa, así como el choque entre República Checa y Sudáfrica, estarán disponibles únicamente mediante la señal de ViX Premium. Sin embargo, el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur , correspondiente a la tercera jornada y que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, también será transmitido por televisión abierta.

México buscará aprovechar su condición de local para avanzar como líder del Grupo A y encaminarse a las rondas de eliminación directa . Con una combinación de experiencia y juventud en su convocatoria, el equipo nacional intentará iniciar con el pie derecho una Copa del Mundo que despierta grandes expectativas entre la afición.

SV