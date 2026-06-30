El duelo de dieciseisavos de final entre la Selección Mexicana y Ecuador no solo brilló por su intensidad futbolística y el fervor en las gradas, sino también por la aplicación de una de las normativas más comentadas y controversiales de esta Copa del Mundo 2026: la famosa "Ley Prestianni".

Durante el desarrollo del encuentro, el árbitro central no dudó en aplicar esta estricta regla, resultando en la expulsión directa de un elemento del combinado ecuatoriano. Este hecho marcó la segunda vez en lo que va del certamen que un jugador ve la tarjeta roja bajo este mismo criterio.

¿En qué consiste exactamente la "Ley Prestianni"?

Aunque popularmente ha sido bautizada por la afición y los medios de comunicación bajo este nombre, se trata en realidad de una instrucción de "Cero Tolerancia" implementada por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) de cara a este Mundial.

La regla indica que:

Un jugador puede ser expulsado con tarjeta roja directa si, durante una confrontación con un rival, se cubre la boca para ocultar lo que dice.

La intención es evitar que los futbolistas oculten insultos, expresiones discriminatorias o amenazas durante los partidos.

La expulsión en el México vs Ecuador

El punto de quiebre en el partido disputado por el pase a los octavos de final ocurrió cuando, tras una falta en el medio campo, los ánimos se encendieron.

Apegado estrictamente al protocolo de la "Ley Prestianni", el árbitro le mostró la tarjeta roja directa al defensor Piero Hincapié, después de que se cubriera la boca en un altercado con el delantero mexicano Santiago Giménez.

Un mensaje claro de la FIFA

Con dos expulsados por esta misma vía en las rondas de eliminación directa del Mundial 2026, la FIFA ha dejado claro que no habrá concesiones.

NG