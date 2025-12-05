La cuenta regresiva de la Copa Mundial 2026 de la FIFA arranca en doscientos días, pero hoy se realizó —en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C— el sorteo entre los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, para determinar la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo internacional

La parte final del sorteo dicta que los tres anfitriones deben ser agrupados en el bombo 1, mientras que las 39 selecciones restantes se repartirán en los cuatro bombos de doce selecciones de la Clasificación Mundial Masculina.

Según el calendario publicado el 4 de febrero de 2024:

México tendrá la posición A1 (bola verde).

Canadá, la B1 (bola roja).

Estados Unidos, la D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 usarán bolas del mismo color y también irán automáticamente a la posición 1 del grupo que les toque. Así, si estos equipos terminan primeros de su grupo, no se enfrentarán antes de la final.

En los bombos 2, 3 y 4, la posición dentro del grupo ya está definida por un patrón (indicado en una tabla del documento del sorteo). Es decir, según el bombo del que salga un equipo y al grupo que vaya, se le asignará automáticamente su lugar (por ejemplo, A2, A3, etc.).

¿Por qué no puede haber selecciones de la misma confederación?

Según las reglas de la Confederación no puede haber dos equipos de la misma región (CONMEBOL, CONCACAF, AFC) en un mismo grupo, con la excepción de Europa (UEFA) porque hay 16 equipos. Cada grupo tendrá entre 1 y 2 europeos.

Para los equipos que vienen del Torneo clasificatorio de la FIFA, también se aplica la regla de que no pueden coincidir en el mismo grupo con otra selección de su misma confederación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



