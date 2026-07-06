El silbatazo final que sella la eliminación de la Selección Mexicana vino acompañado de un silencio sepulcral en millones de hogares, lágrimas en las gradas y una sensación de pesadez que dura varios días.

La psicología del deporte y del comportamiento humano tiene una explicación científica muy clara para este fenómeno.

No se trata solo de futbol; se trata de cómo nuestro cerebro procesa la esperanza, la pertenencia y la frustración.

La química de la ilusión y la caída del “Y si sí”

El aficionado mexicano se caracteriza por una resiliencia emocional particular y en este Mundial se resumió con el famoso: "¿Y si sí?".

Según Angélica Larios Delgado, académica de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, en los días y horas previas a un partido crucial, el cerebro de los seguidores experimenta un pico altísimo de dopamina (el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa).

La simple posibilidad de romper la historia y lograr lo impensable genera una euforia anticipada. Cuando el resultado es adverso, se produce un choque neuroquímico brusco: la dopamina cae en picada y los niveles de cortisol (la hormona del estrés) se disparan. Esta caída abrupta es lo que se experimenta físicamente como un "nudo en el estómago" o una tristeza profunda, muy similar a los síntomas de un duelo de la vida real.

El equipo como una extensión del “Yo”

Otro factor clave es la Teoría de la Identidad Social. Para el fanático, el equipo no es una entidad ajena, sino una extensión de su propia identidad.

Pertenencia grupal: En un país con dinámicas sociales como las que tiene México, el futbol ofrece un espacio de unidad donde las diferencias de clase, ideología o geografía desaparecen temporalmente. Todos visten el mismo color.

En un país con dinámicas sociales como las que tiene México, el futbol ofrece un espacio de unidad donde las diferencias de clase, ideología o geografía desaparecen temporalmente. Todos visten el mismo color. "Perdimos" vs. "Perdieron": El lenguaje que usan lo delata. El aficionado dice "ganamos" o "perdimos", asumiendo el resultado como un éxito o un fracaso personal. Cuando el Tri cayó, el cerebro lo procesó como una derrota propia.

El futbol como válvula de escape

Finalmente, los expertos señalan que en contextos donde el estrés cotidiano, la economía o los problemas sociales pesan sobre la población, los eventos deportivos masivos como un Mundial funcionan como una válvula de escape. Se depositan en el equipo nacional las esperanzas de una alegría que compense las dificultades diarias.

Cuando esa vía de escape se cierra con una derrota dolorosa, el dolor no es solo por los goles en contra, sino por la pérdida de ese espacio temporal de felicidad y evasión. Es por eso que el luto futbolero es real y, según los especialistas, debe vivirse y validarse como cualquier otra frustración, sabiendo que, la ilusión volverá a renacer para el próximo Mundial en 2030.

NG