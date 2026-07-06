¿Cuándo vuelve a jugar México tras la eliminación del Mundial 2026?

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 ha llegado a su fin.

Tras caer en un emotivo encuentro frente a su similar de Inglaterra el pasado domingo 5 de julio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, el combinado nacional debe dar vuelta a la página de manera inmediata.

Con la eliminación consumada, la afición y el entorno del fútbol nacional se preguntan cuándo volverá a ver acción el conjunto tricolor y cómo se vislumbra el panorama para el inicio de un nuevo proceso.

El panorama inmediato y la posibilidad de amistosos

Por el momento, la Selección Mexicana no tiene ninguna actividad oficial programada para lo que resta del año en curso.

Tras el duro golpe de la eliminación mundialista , el calendario se presenta vacío en el corto plazo.

No obstante, es muy probable que la Federación Mexicana de Futbol busque pactar algún partido amistoso para los últimos meses del año, con el objetivo de comenzar la reestructuración del plantel y mantener el ritmo de competencia .

El cuerpo técnico, que se encuentra encabezado por Rafael Márquez, será el encargado de asumir la responsabilidad de guiar los destinos de la Selección Mexicana a buen puerto en sus siguientes compromisos.

Márquez y sus colaboradores tendrán la tarea de evaluar el desempeño del equipo y planificar la transición hacia los torneos venideros , comenzando con la preparación de los encuentros que se puedan concretar antes de que finalice el año.

Los torneos oficiales en el horizonte de 2027

Para volver a ver partidos oficiales en el calendario de actividades de la Selección Mexicana, habrá que esperar hasta el año 2027 .

Los primeros duelos que se vislumbran en la agenda corresponden a la Liga de Naciones de la Concacaf , certamen que arrancará en dicho año, aunque hasta la fecha no se tienen rivales ni fechas confirmadas para estos compromisos.

A mediados de 2027, el equipo nacional tiene programada su participación en la Copa Oro de la Concacaf , el torneo de selecciones más importante de la región.

Finalmente, el camino largo de la reconstrucción tendrá su punto más exigente en septiembre de 2027, mes en el que arrancarán formalmente las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 .

Este certamen global se disputará en España, Portugal y Marruecos, contando además con partidos conmemorativos en Paraguay, Uruguay y Argentina.

En este proceso eliminatorio, se repartirán seis boletos y medio para los representantes de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, boleto que el cuerpo técnico de Rafael Márquez buscará asegurar para regresar a la máxima justa del fútbol mundial.

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AR