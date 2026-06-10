El Mundial 2026 comienza mañana jueves 11 de junio, y muchos aficionados hacen recuento de los mayores logros de las diferentes figuras emblemáticas del fútbol internacional.

Una de estas figuras es Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, quien recientemente se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol con el equipo argentino.

¿Cuál es el récord que acaba de romper Messi?

Tras el partido contra Islandia, Lionel Messi, con 38 años, 11 meses y 14 días, desplazó a Ángel Labruna, quien en 1957 marcó un gol contra Brasil, con 38 años, 9 meses y 8 días de edad, convirtiéndose el el futbolista argentino más longevo en marcar un gol.

El juego de Argentina contra Islandia fue el partido oficial número 199 de Messi con la selección de su país, marcando un récord histórico. Asimismo, ha marcado un total de 117 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador del equipo argentino.

Esta es la clasificación de sus diferentes goles:

Goles de jugada: 75

75 Goles de penal: 29

29 Goles de tiro libre: 11

11 Goles de izquierda: 102

102 Goles de derecha: 12

12 Goles de cabeza: 2

2 Goles en amistosos: 53

53 Goles en eliminatorias: 36

36 Goles en Copas Américas: 14

14 Goles en mundiales: 13

13 Goles en asistencias: 60

¿Quién es Lionel Messi?

Nacido en Rosario, Argentina, el 2 de junio de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini es un futbolista argentino, delantera y centrocampista, quien es considerado actualmente como el mejor jugador del mundo.

Es el único jugador en la historia que ha sido reconocido con diferentes distinciones, entre las cuales se encuentran 8 Balones de Oro, 8 premios al mejor jugador del mundo, otorgado por la FIFA, 6 Botas de Oro, y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

Asimismo, tiene el récord por marcar la mayor cantidad de goles en una sola temporada, en el mismo club y en un año calendario. Por si no fuera poco, es el máximo goleador en la historia en el equipo de Barcelona y de la selección de Argentina.

Actualmente, el jugador legendario se alista para participar en el que sería el sexto Mundial de Fútbol en su carrera. El primer partido de Argentina de el torneo se llevará a cabo el próximo martes 16 de junio en contra de Argelia, en el estadio de Kansas City.

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AL