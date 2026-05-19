La Naranja Mecánica ha tenido generaciones históricas desde el futbol total de Johan Cruyff, pero la máxima gloria se le ha negado en la última instancia en tres ocasiones: Alemania 1974, Argentina 1978 y, la más reciente, Sudáfrica 2010, en la era de Arjen Robben, Robin van Persie y Wesley Sneijder.

Este verano, su nuevo intento por conquistar el mundo del futbol inicia en el Grupo E junto a Japón, Suecia y Túnez , un sector que podría resultar engañoso para asegurar con facilidad el liderato al que aspiran como cabezas de serie, pese a no contar con la generación de mayor profundidad en nombres.

Una base sólida desde el fondo

Bart Verbruggen, del Brighton, podría ser el guardameta titular, protegido por Virgil van Dijk, del Liverpool, y Jurriën Timber, del Arsenal. Delante de ellos, es casi un hecho que el mediocampo sería comandado por el jugador del Barcelona, Frenkie de Jong, y otro “Red”, Ryan Gravenberch.

Además, podrían aparecer otros dos jugadores del Liverpool: Cody Gakpo y Jeremie Frimpong. Con Memphis Depay prácticamente como la única opción confiable como centro delantero, las fortalezas de los neerlandeses recaen en sus primeras dos líneas y en el control del ritmo de partido .

Koeman y el reto de devolverles protagonismo

Ronald Koeman vive su segunda etapa como timonel de su país y logró la clasificación al Mundial norteamericano como líder del Grupo G de la UEFA, con paso imbatido. Los neerlandeses dejaron a Polonia en el repechaje y sumaron 20 de los 24 puntos posibles, con una aplanadora de 27 goles a favor y solo cuatro en contra.

En Qatar firmaron un papel memorable en Cuartos de Final contra Argentina y llevaron el compromiso hasta los penales, aunque terminaron cayendo ante la eventual campeona del mundo. En la Eurocopa toparon con pared en Semifinales al perder frente a Inglaterra, mientras que España fue su verdugo en la más reciente Liga de Naciones, en la ronda de los mejores ocho países.

Esta era de Países Bajos dista mucho de sus mejores días; no obstante, el estilo de juego y la presencia de futbolistas de jerarquía internacional en zonas puntuales del campo mantienen a la Naranja Mecánica como un conjunto peligroso . Esa etiqueta seguirá vigente durante el verano, aunque en el camino aparezcan otros serios candidatos al título.

SV