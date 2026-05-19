Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para otra Final de Liga MX

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM no solo pondrá en juego el campeonato de la Liga MX. También marcará el regreso de La Máquina al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar una serie definitiva , en medio de una etapa donde el club ha pasado por mudanzas constantes y sedes temporales.

Después de jugar en el Estadio Azteca, Ciudad Universitaria y hasta el Estadio Cuauhtémoc en Puebla en distintos momentos recientes, Cruz Azul volverá al inmueble que durante décadas fue conocido como el Estadio Azul. Un escenario que forma parte de la memoria reciente del futbol mexicano y que volverá a recibir una final.

La salida que cambió todo

La relación entre Cruz Azul y el entonces Estadio Azul terminó oficialmente en 2018 . La directiva decidió mudarse al Estadio Azteca, inmueble que compartió con América y donde el club consiguió el campeonato del Guard1anes 2021 ante Santos Laguna. Esa salida marcó el inicio de una etapa sin estabilidad fija para La Máquina.

Con las remodelaciones del Azteca rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Cruz Azul tuvo que buscar nuevas alternativas. El club regresó temporalmente al Ciudad de los Deportes, después alcanzó un acuerdo para jugar en el Estadio Olímpico Universitario y posteriormente utilizó el Estadio Cuauhtémoc como sede alterna.

Cuatro casas en menos de ocho años

Desde 2018, Cruz Azul ha pasado por cuatro estadios distintos. La situación convirtió a Cruz Azul en uno de los clubes con más cambios de sede en el futbol mexicano reciente. En redes sociales, aficionados cementeros han señalado constantemente la falta de una casa fija como uno de los temas pendientes para la institución.

Estadio Azteca. Sede principal entre 2018 y parte de 2024. Ahí consiguió el título de liga en 2021.

Estadio Ciudad de los Deportes. Casa histórica del club entre 1996 y 2018. Volvió a utilizarse en etapas recientes.

Estadio Olímpico Universitario. Sede temporal compartida con Pumas durante parte de 2025.

Estadio Cuauhtémoc. Alternativa utilizada durante 2026 ante la falta de disponibilidad en la capital.

El regreso al escenario conocido

Ahora, la Final contra Pumas devolverá a Cruz Azul a un estadio identificado directamente con su afición. El Ciudad de los Deportes volverá a albergar un partido por el título y lo hará nuevamente con La Máquina como protagonista .

Para el club celeste, el regreso representa algo más que resolver un problema de localía. Significa volver a un sitio donde jugó finales, levantó títulos y construyó parte de su identidad moderna.

En medio de años marcados por mudanzas y estadios prestados, Cruz Azul volverá a disputar una final en un escenario que durante mucho tiempo fue sinónimo de casa.

Un estadio ligado a las finales

El Estadio Ciudad de los Deportes ha sido sede de ocho partidos de final de Liga MX, entre encuentros de ida y vuelta. La mayoría de ellos con Cruz Azul como protagonista.

El inmueble no recibía una final desde el Clausura 2025, cuando América y Toluca empataron sin goles en el partido de ida. Sin embargo, para Cruz Azul será el regreso a un escenario donde disputó capítulos importantes de su historia reciente.

Finales de ida disputadas en el inmueble

Invierno 1997: Cruz Azul 1-0 León

Clausura 2008: Cruz Azul 1-2 Santos

Apertura 2008: Cruz Azul 0-2 Toluca

Clausura 2013: Cruz Azul 1-0 América

Clausura 2024: Cruz Azul 1-1 América

Clausura 2025: América 0-0 Toluca

Finales de vuelta

Invierno 1999: Cruz Azul 0-1 Pachuca

Apertura 2009: Cruz Azul 1-2 Monterrey

SV