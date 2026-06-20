Nueva Zelanda y Egipto protagonizarán este domingo 21 de junio uno de los partidos más trascendentales de su historia reciente cuando se enfrenten en el Estadio Vancouver a las 19:00 horas. No solo serán tres puntos, sino que además ambas selecciones tendrán la oportunidad de alcanzar un logro que hasta ahora les ha sido esquivo: conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.

El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo G y adquiere una relevancia especial debido a que todos los equipos del sector comenzaron el torneo con empates. Esa situación deja abierta la lucha por los boletos a la siguiente ronda y convierte este compromiso en una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en la clasificación.

Nueva Zelanda y Egipto cerca de iniciar el Mundial con un triunfo histórico

Tanto Nueva Zelanda como Egipto estuvieron cerca de iniciar el Mundial 2026 con un triunfo histórico. Sin embargo, ninguno logró conservar la ventaja en el marcador y ambos tuvieron que conformarse con sumar un punto. Los neozelandeses protagonizaron un emocionante empate 2-2 frente a Irán. En dos ocasiones estuvieron al frente en el marcador, pero la selección asiática encontró respuestas para igualar las acciones y evitar la derrota. A pesar de la frustración por no haber asegurado los tres puntos, el resultado mantuvo vivas las aspiraciones de los oceánicos de alcanzar por primera vez las rondas de eliminación directa.

Egipto vivió una historia similar. Los africanos estuvieron muy cerca de derrotar a Bélgica, una de las selecciones más importantes del grupo, pero terminaron cediendo el empate en la recta final del encuentro. El resultado dejó sensaciones encontradas, ya que demostraron capacidad para competir ante un rival de jerarquía, aunque también evidenciaron dificultades para cerrar los partidos.

Ambos equipos sin poder celebrar una victoria en una Copa del Mundo

La historia mundialista de ambas selecciones explica la importancia de este enfrentamiento. Nueva Zelanda disputa su tercera Copa del Mundo y todavía no conoce el triunfo. Mientras que Egipto vive su cuarta experiencia mundialista y tampoco ha podido celebrar una victoria en el máximo escenario del futbol internacional.

En cuanto al momento actual, los números favorecen ligeramente a los egipcios. Nueva Zelanda llega con estadísticas preocupantes, ya que apenas ha conseguido una victoria en sus últimos 12 partidos. Durante ese periodo acumula nueve derrotas y dos empates, además de un problema ofensivo evidente: en seis de esos encuentros se quedó sin marcar un solo gol.

Egipto presenta un panorama más alentador. En sus cinco compromisos más recientes registra dos victorias, dos empates y una derrota, mostrando una mayor regularidad en su rendimiento y mejores argumentos para competir en un grupo tan equilibrado.

Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por primera vez en un Mundial

Los antecedentes entre ambas selecciones son escasos. De hecho, esta será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo. El único duelo registrado entre ellos ocurrió en un partido amistoso disputado en 2024, cuando Egipto se impuso por marcador de 1-0 gracias a una actuación sólida en defensa. Ahora, el contexto es completamente diferente. Lo que está en juego es mucho más que un simple resultado. Una victoria podría acercar al ganador a una clasificación histórica a las rondas finales del Mundial y, al mismo tiempo, acabar con una larga espera por el primer triunfo en la competencia más importante del futbol.

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AS