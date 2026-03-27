Este viernes 27 de marzo de 2026 da inicio a un nuevo fin de semana con actividad en distintas ligas y torneos internacionales de futbol. La programación del día incluye partidos en la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX, además de encuentros amistosos de selecciones, ya que esta semana es Fecha FIFA.Para revisar todos los encuentros, consulta el calendario completo de partidos de este viernes 27 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF