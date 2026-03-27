Este viernes 27 de marzo de 2026 da inicio a un nuevo fin de semana con actividad en distintas ligas y torneos internacionales de futbol. La programación del día incluye partidos en la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX, además de encuentros amistosos de selecciones, ya que esta semana es Fecha FIFA.

Para revisar todos los encuentros, consulta el calendario completo de partidos de este viernes 27 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY viernes 27 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs U de Guadalajara | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Venados vs Atlante | 19:00 | Canal por confirmar

Club Atlético La Paz vs Tampico Madero Futbol Club | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 27 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs León | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Atlas vs Necaxa | 19:00 | FOX One, Tubi |

Pachuca vs Monterrey | 19:06 | FOX One, FOX |

Mazatlán vs Toluca | 20:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY viernes 27 de marzo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Marruecos vs Ecuador | 14:15 | Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube |

Argentina vs Mauritania | 17:15 | ViX Premium |

Partidos HOY viernes 27 de marzo de 2026 - FIFA Series EN VIVO

China vs Curazao | 00:00 | DAZN |

Nueva Zelanda vs Finlandia | 00:00 | DAZN |

Islas Salomón vs Bulgaria | 02:30 | DAZN |

Australia vs Camerún | 03:10 | DAZN |

Venezuela vs Trinidad y Tobago | 04:00 | DAZN |

Indonesia vs San Cristóbal y Nieves | 07:00 | DAZN |

Uzbekistán vs Gabón | 08:00 | DAZN |

Kenia vs Estonia | 10:00 | DAZN |

Ruanda vs Granada | 13:00 | DAZN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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