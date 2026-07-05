Roberto Trad y su hijo están a punto de revivir una historia que comenzó hace cuatro décadas. Durante la Copa del Mundo de México 1986, Roberto llevó a su hijo al Estadio Azteca para presenciar el histórico Argentina vs. Inglaterra, el partido inmortalizado por la "Mano de Dios" y el inolvidable gol de Diego Maradona.Ahora los papeles se invirtieron. Es el hijo quien llevó a su padre de regreso al mismo escenario para ver nuevamente a Inglaterra, aunque esta vez enfrentando a la Selección Mexicana en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA.La pasión por el futbol volvió a reunirlos en un estadio mundialista. Aunque el rival es el mismo que hace 40 años, el deseo ahora es completamente distinto: esperan que sea México el que escriba una página memorable."Estuve en ese partido. Fue un ambiente único y siento que hoy se vive algo muy similar, pero será diferente porque vamos a ganar. Y sin necesidad de robar, como lo hizo Argentina", comentó entre risas Roberto Trad.Sobre la forma en que imagina el triunfo mexicano, aseguró que lo más importante es conseguir el pase a la siguiente ronda, aunque confía en que será una victoria convincente."Que se gane, es lo importante. Pero yo creo que vamos a ganar bien, con goles de Santi Giménez y Raúl Jiménez", pronosticó.Roberto también recordó la gran presencia de aficionados ingleses durante el Mundial de 1986 y reconoció que volvió a sorprenderse por la cantidad de seguidores británicos que viajaron a México para este encuentro."Hay muchísimos ingleses, la verdad me sorprendió bastante. Pero probablemente se vayan llorando; de hecho, ya están llorando", bromeó.SV