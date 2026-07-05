Roberto Trad y su hijo están a punto de revivir una historia que comenzó hace cuatro décadas. Durante la Copa del Mundo de México 1986, Roberto llevó a su hijo al Estadio Azteca para presenciar el histórico Argentina vs. Inglaterra, el partido inmortalizado por la "Mano de Dios" y el inolvidable gol de Diego Maradona.

Ahora los papeles se invirtieron. Es el hijo quien llevó a su padre de regreso al mismo escenario para ver nuevamente a Inglaterra , aunque esta vez enfrentando a la Selección Mexicana en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA.

La pasión por el futbol volvió a reunirlos en un estadio mundialista. Aunque el rival es el mismo que hace 40 años, el deseo ahora es completamente distinto: esperan que sea México el que escriba una página memorable.

"Estuve en ese partido. Fue un ambiente único y siento que hoy se vive algo muy similar, pero será diferente porque vamos a ganar. Y sin necesidad de robar, como lo hizo Argentina", comentó entre risas Roberto Trad.

Sobre la forma en que imagina el triunfo mexicano, aseguró que lo más importante es conseguir el pase a la siguiente ronda , aunque confía en que será una victoria convincente.

"Que se gane, es lo importante. Pero yo creo que vamos a ganar bien, con goles de Santi Giménez y Raúl Jiménez", pronosticó.

Roberto también recordó la gran presencia de aficionados ingleses durante el Mundial de 1986 y reconoció que volvió a sorprenderse por la cantidad de seguidores británicos que viajaron a México para este encuentro.

"Hay muchísimos ingleses, la verdad me sorprendió bastante. Pero probablemente se vayan llorando; de hecho, ya están llorando", bromeó.

SV