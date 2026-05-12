Estamos a menos de un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las sorpresas y nombres de posibles jugadores llueven en redes sociales. El más reciente que ha resonado en diversos medios es el jugador brasileño Neymar, que, de acuerdo a Davide Ancelotti, hijo y ayudante del técnico italiano Carlo Ancelotti, está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país.

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Hijo de Carlo Ancelotti confirma a Neymar en la prelista del Mundial

De acuerdo a Davide Ancelotti, Neymar figura en esta lista porque su condición física está mejorando. "Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos", explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

Cabe destacar que la prelista es un requisito obligatorio de FIFA para todas las selecciones clasificadas y funciona como paso previo a la convocatoria final.

¿Cuándo se dará a conocer la lista final de Brasil para el Mundial?

La convocatoria oficial de la selección brasileña será el próximo lunes 18 de mayo en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. Antes del Mundial 2026, Brasil disputará dos amistosos de preparación:

El 31 de mayo ante Panamá en el Maracaná

Y el 6 de junio frente a Egipto en Cleveland

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

A continuación te presentamos el calendario oficial de partidos de Brasil para el Mundial 2026:

Sábado 13 de junio: Brasil contra Marruecos

Viernes 19 de junio: Brasil contra Haití

Miércoles 24 de junio: Escocia contra Brasil

El rendimiento de Brasil en las Copas del Mundo en los últimos años

La selección de Brasil es uno de los equipos de futbol más reconocidos del mundo y sigue siendo una potencia; sin embargo, en los últimos años su rendimiento ha bajado. En las Copas del Mundo de 2006 y 2010 bajó a cuartos y octavos, respectivamente. En 2014 cayeron en semifinales como local contra Alemania con un marcador de 7-1.

Con información de EFE.

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