El regreso del histórico centrocampista Alberto 'Negrito' Quintero marcó la presentación de la lista de 26 jugadores convocados por Thomas Christiansen para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que figura Adalberto 'Coco' Carrasquilla, cuya presencia generó dudas en las últimas horas por una lesión que resultó ser menos grave de lo aparente.

Quintero integra una convocatoria que mantiene la base del equipo que consiguió el boleto al Mundial, con referentes como Carrasquilla, Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman.

El experimentado volante, actualmente jugador del Plaza Amador del fútbol local, vuelve a la selección tras no haber formado parte del proceso reciente liderado por el seleccionador Christiansen.

Su llamado también tiene una carga simbólica especial, luego de perderse la pasada cita mundialista por una lesión sufrida en el amistoso ante Dinamarca. Su presente en el fútbol local y su experiencia internacional terminaron por convencer al técnico hispano-danés.

Cristiansen despejó así las dudas sobre la lista final tras varios días de concentración con un grupo ampliado de 29 jugadores, del que tres futbolistas quedaron fuera y permanecerán como reservas, entre esos el delantero del Botafogo brasileño Kadir Barría, durante la preparación previa al torneo.

Durante la presentación —acompañada por un video en el que fueron apareciendo los apellidos de los convocados— el seleccionador destacó el compromiso del grupo y aseguró que la lista responde "al momento futbolístico, al equilibrio del equipo y a la capacidad competitiva del plantel, con el objetivo de que Panamá supere su actuación del Mundial de Rusia 2018.

La convocatoria fue anunciada en un acto celebrado en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en la capital panameña.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, calificó la jornada como especial y la comparó con el histórico 31 de diciembre de 1999, cuando los panameños celebraron la operación de la vía interoceánica de la mano de EU, que la construyó y administró durante casi todo el siglo XX.

"Los esperamos para celebrar ese cuarto partido", cuando avancemos de ronda, afirmó Vásquez.

Panamá debutará el próximo 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá, por el Grupo L, que comparte además con Croacia e Inglaterra.

El conjunto canalero disputará una serie de amistosos preparatorios frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, como parte de la puesta a punto antes de instalarse en su campamento base en Ontario.

La revelación de la lista fue seguida con expectativa por la afición panameña, ilusionada con una nueva participación en la máxima vitrina del fútbol mundial.

Listado de Panamá para el Mundial 2026:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía , César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo , José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade , Edgardo Fariña, Eric Davis, Jiovanny Ramos y Roderick Miller.

Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, Anibal Godoy, Christian Martínez, Edgar Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, César Yanis, Alberto Quintero y Azarias Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.