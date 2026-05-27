Las “Olimpiadas del dopaje” reciben rechazo casi unánime

Los “Enhanced Games”, conocidos popularmente como las “Olimpiadas del dopaje”, debutaron este fin de semana en Las Vegas con atletas autorizados a competir utilizando sustancias para mejorar el rendimiento, en un evento impulsado por empresarios tecnológicos que desató una fuerte controversia en el mundo deportivo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) calificó ayer la competencia de “irresponsable e inmoral”, mientras que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) advirtió que el formato puede normalizar el uso de sustancias prohibidas y enviar un mensaje peligroso a jóvenes atletas.

La competencia reunió a decenas de deportistas en pruebas de natación, atletismo y levantamiento de pesas bajo supervisión médica y con premios millonarios para quienes rompieran marcas mundiales.

Entre los principales impulsores del proyecto figuran el empresario australiano Aron D’Souza y figuras vinculadas al sector tecnológico como Peter Thiel y Christian Angermayer, quienes han defendido el evento como una alternativa al modelo olímpico tradicional.

Uno de los nombres más destacados fue el del nadador griego Kristian Gkolomeev, quien registró 20.81 segundos en los 50 metros libres y la organización presentó el resultado como un récord mundial, aunque este no será reconocido oficialmente debido al uso permitido de sustancias dopantes.