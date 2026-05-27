Alineaciones Crystal Palace vs Rayo Vallecano por la final de la Conference League 2026

El Crystal Palace de Inglaterra y el Rayo Vallecano de España se enfrentan este miércoles en la Red Bull Arena de Leipzig para disputar la final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un partido histórico para ambos clubes, que buscan conquistar su primer título continental.

El conjunto inglés llega a este encuentro tras una temporada irregular en la Premier League, donde terminó en la posición 15. Sin embargo, su desempeño en el torneo europeo ha sido consistente, luego de eliminar a equipos como la Fiorentina y el Shakhtar Donetsk.

El Rayo Vallecano, por su parte, venció al AEK Atenas en cuartos de final y al Racing de Estrasburgo en semifinales.

En LaLiga, el equipo madrileño finalizó en octavo lugar, a un punto del Getafe y de asegurar su participación en la próxima edición de la Conference League. No obstante, si conquista el título este miércoles, tendrá también el premio de un cupo en la Europa League 2026-2027.

“Es importante entender que habrá situaciones a las que no estamos acostumbrados. Debemos dejar de lado el exceso de atención y aceptarlo. Mañana tenemos que mantener nuestra identidad porque eso nos permitirá competir, disfrutar y quizá ganar”, dijo ayer Íñigo Pérez, entrenador del conjunto de Vallecas, en conferencia de prensa.

La principal preocupación del técnico español es la posible ausencia de Ilias Akhomach, quien se lesionó antes del partido de vuelta de las semifinales. No obstante, sí podrá contar con Álvaro García, segundo máximo anotador del club en la competencia europea.

Del lado del Crystal Palace, el defensa Chris Richards y el mediocampista Adam Wharton son duda debido a molestias físicas.

X/Conf_League

Alineaciones probables de Crystal Palace y Rayo Vallecano

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta.

DT: Oliver Glasner.

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge de Frutos; Alemão.

DT: Íñigo Pérez.

¿Dónde ver en vivo la final de la Conference League: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano?

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Horario: 13:00 horas

Canal: ESPN y Disney+

