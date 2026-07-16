Chivas y Nike hicieron oficial este jueves 16 de julio la presentación de los nuevos uniformes de local y visitante, los primeros desarrollados como parte de la alianza multianual anunciada entre ambas instituciones.

La colección también conmemora los 120 años de historia de Chivas, por lo que apuesta por un equilibrio entre la tradición rojiblanca y una imagen orientada al futuro. El equipo definió esta nueva etapa como el inicio del "Futuro Sagrado", una identidad que acompañará a la institución dentro y fuera de la cancha.

El jersey de local recupera uno de los elementos más representativos de la historia del equipo: las cinco franjas rojas sobre fondo blanco. Además, incorpora nuevamente el cuello tipo polo, un detalle que remite a algunos de los uniformes más recordados por los chivahermanos.

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El uniforme de visitante, con una imagen más moderna

La propuesta del uniforme de visitante mantiene una base blanca y añade un efecto degradado que integra los colores rojo y azul en el escudo, el Swoosh de Nike, los patrocinadores y la personalización de los jugadores.

Los uniformes conservan distintos detalles propios de la identidad visual de Chivas, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el equipo, Jalisco, la ciudad de Guadalajara y su afición.

Además del diseño, Nike incorporó la tecnología Nike Aero-FIT, desarrollada para mejorar la circulación del aire mediante zonas de tejido y malla que favorecen la ventilación durante los partidos.

La empresa explicó que los gráficos forman parte del tejido del uniforme y no están aplicados sobre la superficie, lo que ayuda a conservar la transpirabilidad sin modificar la identidad visual del jersey.

El delantero Armando "Hormiga" González aseguró que el uniforme representa la historia del club y el compromiso de quienes lo portan, mientras que Alicia "Licha" Cervantes, delantera histórica del Rebaño Femenil, destacó el orgullo que significa vestir el escudo rojiblanco y compartir esta nueva etapa con la afición.

¿Cuándo se estrenarán los uniformes?

El equipo varonil estrenará el uniforme el próximo 18 de julio, durante su primer partido del Apertura 2026 de la Liga MX ante Toluca, en el Estadio AKRON.

Además, se dio a conocer que la venta anticipada del jersey será a partir de hoy jueves en Nike.com, la Nike App, la tienda en línea de Chivas, Nike Madero, Nike Andares y las tiendas oficiales del club. El lanzamiento internacional será el miércoles 22 de julio.

La despedida oficial de PUMA

La presentación de los nuevos uniformes de Chivas es también el cierre definitivo de la relación entre Chivas y PUMA, marca que vistió al club durante la última década.

En ese periodo, el Rebaño conquistó el doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 y disputó por primera vez la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Asimismo, Chivas Femenil obtuvo tres títulos y el Tapatío sumó cuatro campeonatos en la Liga de Expansión MX, logros que acompañaron la etapa que ahora da paso a la nueva alianza con Nike.

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La primera colección con la marca Nike conmemora los 120 años de Chivas

El jersey de local recupera el cuello tipo polo y las tradicionales cinco franjas rojas

El uniforme de visitante incorpora un diseño blanco con degradados en rojo y azul

La venta anticipada en México comienza el 16 de julio. El lanzamiento global será el 22 de julio

El debut oficial del uniforme está programado para el 18 de julio en el partido contra Toluca

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