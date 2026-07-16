España vs Argentina: Canales para mirar la Final del Mundial 2026 por TV abierta

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su momento más esperado. España y Argentina se enfrentarán en la gran Final del torneo después de superar una exigente fase de eliminación directa, en un duelo que promete emociones de principio a fin y que definirá al nuevo campeón del mundo.

La Selección española buscará conquistar su segundo título mundial tras firmar un torneo sobresaliente, mientras que la Albiceleste intentará sumar un nuevo campeonato para ampliar su exitosa historia. El partido reunirá a dos de las selecciones más talentosas del planeta, con figuras que han marcado la diferencia durante toda la competencia.

Para los aficionados en México, la buena noticia es que el encuentro podrá seguirse completamente en televisión abierta, además de plataformas digitales oficiales.

¿Cuándo es la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La gran Final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos y sede del partido que coronará al nuevo campeón del mundo.

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que millones de aficionados podrán seguir el encuentro durante la tarde del domingo.

¿Dónde ver España vs Argentina EN VIVO por TV abierta?

Los aficionados en México podrán disfrutar del partido completamente gratis a través de la televisión abierta. La transmisión estará disponible por:

Canal 5

Azteca 7

Además, el encuentro podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales como ViX Premium.

Así llegan España y Argentina a la Final

España clasificó al partido por el campeonato después de superar a Francia en Semifinales, consolidando un torneo en el que destacó por su solidez defensiva, su dominio de la posesión y un ataque efectivo en los momentos clave.

Argentina, por su parte, selló su boleto a la Final tras imponerse a Inglaterra en un intenso duelo de semifinales. La Albiceleste volvió a demostrar su jerarquía y capacidad para responder en los encuentros de mayor presión.

Ambas Selecciones llegan con planteles repletos de figuras internacionales y con el objetivo de cerrar una destacada participación levantando el trofeo más importante del futbol mundial.

Un choque de estilos por el título mundial

La Final enfrentará a dos escuelas futbolísticas muy distintas. España apostará por la circulación del balón, la presión alta y el juego colectivo que la caracteriza desde hace varios años.

Argentina, en cambio, buscará aprovechar la calidad individual de sus futbolistas, la intensidad en cada disputa y su capacidad para desequilibrar en los momentos decisivos del partido.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

