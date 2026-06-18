Mundial 2026: Link para ver México vs Corea del Sur EN VIVO por TV Azteca

La fiebre por la Copa del Mundo continúa y la emoción está a tope en tierras tapatías. Este jueves 18 de junio, la Selección Mexicana regresa a la cancha para disputar su segundo compromiso del Mundial 2026, enfrentando a la Selección de Corea del Sur. Con el objetivo de sumar puntos vitales y perfilar su clasificación a la siguiente fase, el Tricolor llega al Estadio Guadalajara.

Un duelo decisivo para el Tricolor

Luego de sacudirse los nervios del debut, los dirigidos por Javier Aguirre llegan a este segundo encuentro con la necesidad de imponer sus condiciones sobre el terreno de juego.

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Corea del Sur, conocida por su disciplina representará un reto único para el combinado azteca, que buscará aprovechar el talento de su baraja ofensiva para vulnerar la meta rival.

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NG