Futbol hoy 6 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este sábado 6 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Monterrey | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, FOX One, Tubi, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Tigres vs Cruz Azul | 21:10 horas | FOX One, aztecadeportes.com, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7 |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tampico Madero vs Irapuato | 19:00 horas | AYM Sports, ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – LaLiga EN VIVO

  • Villarreal vs Getafe | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Alavés vs Real Sociedad | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Real Betis vs FC Barcelona | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Atlético de Madrid | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Aston Villa vs Arsenal | 06:30 horas | FOX One |
  • Manchester City vs Sunderland | 09:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Tottenham vs Brentford | 09:00 horas | FOX One |
  • Everton vs Nottingham Forest | 09:00 horas | FOX One, FOX |
  • Newcastle vs Burnley | 09:00 horas | HBO MAX |
  • Bournemouth vs Chelsea | 09:00 horas | HBO MAX |
  • Leeds United vs Liverpool | 11:30 horas | HBO MAX, TNT |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Sassuolo vs Fiorentina | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Inter Milan vs Como 1907 | 11:00 horas | Disney+ Premium |
  • Hellas Verona vs Atalanta | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Nantes vs Lens | 10:00 horas | FOX One, Tubi |
  • Toulouse vs Strasbourg Alsace | 12:00 horas | FOX One |
  • PSG vs Rennes | 14:05 horas | FOX One, TV5MONDE |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Union Berlin | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Augsburg vs Bayer Leverkusen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Stuttgart vs Bayern Munich | 08:30 horas | SKY Sports |
  • FC Köln vs St. Pauli | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Freiburg | 08:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 6 de diciembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • Heerenveen vs PSV Eindhoven | 09:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Fortuna Sittard vs Ajax | 11:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Feyenoord vs PEC Zwolle | 14:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

