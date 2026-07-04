Después de que en la presente Copa del Mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una protesta formal ante la FIFA, esto generó conversación en redes sociales, tras señalar presuntos actos de hostigamiento y condiciones irregulares alrededor de su concentración y preparación previo al juego ante México.

Irán y el reclamo logístico

Esta no es la primera ocasión en la que en la presente Copa del Mundo se presenta algo así, ya que Irán hizo lo propio al considerar que recibió un trato desigual al ser enviados a México para tener su sede de entrenamiento.

Ante este panorama, recordemos cuales han sido las protestas por decisiones arbitrales o reglamentarias, que han llamado la atención por involucrar las condiciones en las que las selecciones vivieron su participación.

En días pasados, la Federación Ecuatoriana acudió a la FIFA para solicitar una investigación por presuntos actos de hostigamiento antes del partido frente a México.

Entre los señalamientos destacó el ruido, música, cánticos y fuegos artificiales registrados en las inmediaciones del hotel de concentración la noche previa al encuentro, además de otros incidentes relacionados con la seguridad de la delegación. La federación argumentó que estos hechos afectaron el descanso y la preparación del equipo.

En ese mismo torneo, la Federación de Futbol de Irán presentó una queja formal por lo que consideró un trato desigual en aspectos logísticos. El organismo señaló dificultades relacionadas con visas, traslados y otras condiciones de organización que, a su juicio, complicaron la preparación de la selección durante la competencia. La FIFA recibió el recurso para su análisis.

Antecedentes históricos en los Mundiales

Uno de los casos más recordados ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014. La Federación Colombiana de Fútbol presentó una queja ante la FIFA luego de denunciar un trato irrespetuoso por parte de elementos de seguridad brasileños durante un control en el aeropuerto de São Paulo.

La delegación colombiana consideró que el procedimiento fue excesivo y solicitó la intervención del organismo para garantizar un trato adecuado a todas las selecciones participantes. Aunque la FIFA recibió el reclamo, el caso no derivó en sanciones.

Durante la Copa del Mundo de 1998 en Francia, la selección de Chile quedó envuelta en un episodio polémico tras su eliminación. Jugadores y miembros del cuerpo técnico denunciaron que, después del partido ante Francia, algunos integrantes de la delegación habrían sufrido malos tratos e incidentes con aficionados y fuerzas de seguridad en el entorno del estadio.

Aunque hubo inconformidad y declaraciones públicas, la Federación de Fútbol de Chile el episodio quedó como una queja mediática dentro del contexto del torneo, sin consecuencias deportivas ni disciplinarias.

Igualdad de condiciones en todos los frentes

Con la creciente atención que reciben la seguridad, la organización y el bienestar de los equipos participantes, este tipo de quejas también refleja la importancia de garantizar que todas las selecciones compitan en igualdad de condiciones, tanto dentro como fuera de la cancha.

NG