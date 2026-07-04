Atlas empata con Necaxa y suma minutos de cara al Apertura 2026

Atlas disputó este sábado su segundo partido de preparación rumbo al torneo Apertura 2026 al empatar sin goles frente a Necaxa en las instalaciones de la Academia AGA, en un encuentro que permitió al cuerpo técnico encabezado por Diego Cocca continuar con la evaluación del plantel y dar actividad a los refuerzos que llegaron para el nuevo semestre.

El compromiso se desarrolló en un formato de cuatro tiempos de 35 minutos , acordado por ambos equipos con el objetivo de repartir minutos entre la mayoría de los futbolistas disponibles y probar diferentes variantes tácticas antes del inicio de la Liga MX.

A diferencia de otros encuentros de pretemporada, el marcador no se movió durante los 140 minutos de actividad. Tanto Atlas como Necaxa priorizaron el trabajo colectivo, la rotación de jugadores y el ajuste de aspectos futbolísticos por encima del resultado, en un duelo celebrado a puerta cerrada.

El conjunto rojinegro generó aproximaciones sobre la portería hidrocálida, mientras que Necaxa también encontró espacios en distintos lapsos del encuentro, aunque ninguno de los dos equipos logró reflejar sus oportunidades en el marcador.

Para Diego Cocca, el partido representó una nueva oportunidad para observar el funcionamiento de sus incorporaciones y seguir definiendo la estructura con la que buscará afrontar el inicio del campeonato . Todos los refuerzos tuvieron participación, tal como estaba previsto dentro del plan de preparación del estratega argentino.

SV