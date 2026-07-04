A unas horas del duelo frente a Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que el Tricolor deberá disputar un partido casi perfecto para superar a uno de los equipos considerados entre los mejores del mundo.

En conferencia de prensa, el estratega destacó el nivel del conjunto inglés, al que atribuyó el respaldo de una de las ligas más competitivas del planeta, situación que, dijo, fortalece el desarrollo de sus futbolistas.

"Una selección tiene una gran liga que la nutre, entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos, tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados", comentó.

Evolución británica y el plan para frenar a Harry Kane

Aguirre explicó que Inglaterra ya no depende únicamente de su potencia física y velocidad, sino que también ha desarrollado un estilo de juego con mayores recursos futbolísticos.

"Los ingleses, por características históricas, son gente muy veloz. Es una selección muy poderosa físicamente, eso es verdad, muy poderosa, pero que juega bien al futbol", señaló.

El entrenador mexicano también restó importancia a la altitud de la Ciudad de México, aspecto que ha sido mencionado por el entorno del conjunto europeo. Para Aguirre, el resultado dependerá del desempeño dentro del terreno de juego y no de factores externos.

Sin excusas por la altura o el entorno

"La altura y todo lo demás son cosas que en lo personal dejo de lado. Somos 11 contra 11... no me detengo a pensar en esas cosas, porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no nos hagan gol aquí. Tan fácil como eso" , afirmó.

Sobre Harry Kane, capitán y delantero de Inglaterra, el técnico elogió sus condiciones y adelantó que México buscará limitar su participación mediante un trabajo colectivo.

"Muchacho de 1.88, que a pesar de su envergadura tiene mucha calidad con los pies, juego aéreo, tiene todo. Es sacrificado, defiende, el capitán", expresó. Además, explicó que el plan será impedir que el atacante reciba con comodidad y pueda asociarse con sus compañeros.

El encuentro entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará este domingo a las 18:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio CDMX.

NG