El Gran Premio de Miami 2026 ha sido testigo de un golpe de autoridad por parte de McLaren en la Fórmula 1 (F1). En una demostración de ritmo y gestión impecable, el campeón del mundo, Lando Norris se alzó con la victoria en la carrera Sprint, recorriendo los 19 giros al trazado de la Florida con una comodidad asombrosa.

Norris no solo controló el liderato desde el inicio, sino que encabezó un dominante 1-2 para la escudería de Woking, escoltado por su compañero Oscar Piastri, quien supo mantener a raya las amenazas externas para asegurar el segundo puesto.

La lucha por el podio tuvo su punto de mayor tensión en los giros finales. El monegasco Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, mostró un ritmo combativo que lo llevó a pegarse a la parte trasera del monoplaza de Piastri. A pesar de los esfuerzos del piloto de la Scuderia por encontrar un espacio de adelantamiento, la defensa del australiano fue sólida, obligando a Leclerc a conformarse con la tercera posición.

Así quedaron los pilotos en la carrera sprint de Miami

En el arranque, las miradas se centraron nuevamente en Kimi Antonelli. El joven piloto volvió a sufrir complicaciones en la largada, un fantasma que lo ha perseguido durante toda la campaña y que volvió a comprometer su progresión en las primeras curvas, al concluir la carrera se hizo oficial una sanción de cinco segundos al piloto italiano. Por otro lado, la fiabilidad jugó una mala pasada antes de iniciar: Nico Hülkenberg vio cómo su Audi se incendiaba rumbo a la parrilla, quedando fuera de combate de inmediato, mientras que Arvid Lindblad ni siquiera pudo cumplir con su salida desde el pit lane por fallas mecánicas en su RB.

La media tabla vibró con un duelo generacional de alta intensidad. Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron un intercambio de posiciones "llanta a llanta" que recordó sus mejores épocas de rivalidad, hasta que el neerlandés logró imponer la potencia de su motor para despegarse. Finalmente, Sergio "Checo" Pérez, al mando del Cadillac, lo logró remontar del puesto 17, terminando en esa misma posición a final de cuentas. Aunque el resultado numérico es discreto, el rendimiento mostrado en pista sugiere una mejora sustancial respecto a las primeras citas del año, dejando sensaciones positivas de cara a la carrera principal.

RESULTADOS CARRERA SPRINT

Lando Norris / McLaren / 8 puntos Oscar Piastri / McLaren / 7 puntos Charles Leclerc / Ferrari / 6 puntos George Russell / Mercedes / 5 puntos Max Verstappen / Red Bull / 4 puntos Kimi Antonelli / Mercedes / 3 puntos Lewis Hamilton / Ferrari / 2 puntos Pierre Gasly / Alpine / 1 punto

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