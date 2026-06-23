Guadalajara, con el partido entre Colombia frente a la República Democrática del Congo, ya está en el tercero de cuatro partidos que le corresponden dentro de la actual Copa Mundial y con el paso de cada uno, los protocolos han sido fortalecidos para mantener el orden que ha caracterizado a la sede en los días de competencia y evitar que aumenten los incidentes o falsificaciones.

Desde la llegada a la “Última Milla”, que es el primero de los filtros que tienen que cruzar los aficionados para acceder al inmueble, ha habido modificaciones respecto al primer partido entre Corea del Sur y Chequia. Por ejemplo, la distribución de las entradas en el Andador Chivas fueron alteradas con filas hacia los dos lados de la lateral de Periférico, con el fin de distribuir mejor a las personas y evitar aglomeraciones, además de contar con presencia de seguridad pública y privada.

Durante el primer filtro, la revisión principal está enfocada a los boletos y asegurarse de que cada una de las personas cuente con el código QR para poder entrar, de lo contrario, se les negará el paso; en estas entradas también se le retira al público las botellas de cualquier bebida, alimentos, paraguas o, en algunos casos, cualquier tipo de palo que tengan las banderas.

Vigilancia extrema: Guardia Nacional y binomios caninos

Desde la entrada y a lo largo de la caminata rumbo al estadio desde cualquiera de las rutas, hay presencia constante de personal de la Guardia Nacional para hacer una vigilancia permanente de los civiles y frenar cualquier disturbio si es necesario, antes de que escale a un conflicto de gravedad. Sumado a ello, están trabajando los binomios caninos, entrenados específicamente para la detección de narcóticos y explosivos en constantes revisiones aleatorias de mochilas o si reciben algún reporte de sospecha de alguno de estos.

Cero tolerancia a la falsificación de acreditaciones

Una vez en la entrada del estadio, el personal de seguridad privada se concentra en mayor medida para mantener el control de los aficionados pero, sobre todo, los ojos se han enfocado en las acreditaciones apócrifas de la afición. Uno de los voluntarios encargados de la revisión señaló que se fijan en la calidad de la foto, el material en el que está hecho y otros elementos que pueden delatar una credencial falsa, por la que se les niega la entrada y son remitidos a las autoridades por falsificación.

Último filtro y correcciones logísticas

En el último filtro, con algunos de los aficionados llegando al punto en sus autos, se les retiran bebidas, cascos, cigarros, vapeadores, encendedores o cualquier objeto para calentar tabaco, termos, trompetas, banderas que excedan el límite de tamaño y objetos explosivos como bengalas.

Entre algunas correcciones menores que se han hecho, a raíz del primer partido, fue la instalación de vallas metálicas para delimitar las filas de entrada a los arcos de detección de metales, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, que las personas traten de saltarse la fila, así como mejorar el orden y evitar amontonamientos.

NG