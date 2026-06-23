Croacia consiguió una sufrida victoria por 1-0 sobre Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026 y mantuvo intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. En el BMO Field de Toronto, el conjunto balcánico encontró la diferencia gracias a Ante Budimir, quien ingresó desde el banquillo y marcó el único tanto del encuentro al minuto 54.

Durante gran parte del partido, Panamá fue un rival incómodo y competitivo. Los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron personalidad desde el arranque, generaron las mejores ocasiones del primer tiempo y estuvieron cerca de abrir el marcador con oportunidades de José Rodríguez y Cristian Martínez. Sin embargo, el arquero Dominik Livakovic respondió con varias intervenciones decisivas para mantener el empate.

Tras el gol de Budimir, Panamá adelantó líneas en busca de la igualada y estuvo cerca de conseguirla con un cabezazo de Carlos Harvey que rozó el travesaño y con varias llegadas peligrosas en el tramo final. No obstante, la defensa croata resistió la presión y aseguró tres puntos fundamentales.

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SV