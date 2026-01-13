El 10 de enero se llevó a cabo el partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 para Chivas de Guadalajara, que se enfrentó a Pachuca y logró su primera victoria en el certamen con un marcador 2-0. Esta semana, se jugará jornada doble en la liga mexicana y el Rebaño Sagrado se enfrentará a los Bravos de Juárez en la Fecha 2. ¿Qué resultado pronostica la Inteligencia Artificial (IA) para este encuentro?

Tras finalizar la Jornada 1, los equipos ya comienzan a ocupar lugares dentro de la tabla general de posiciones de la Liga MX. Chivas, tras su victoria en el Estadio AKRON, ha logrado acumular sus primeros tres puntos y ha conquistado el segundo lugar de la tabla , tan solo por debajo de Necaxa y sobre Tigres UANL, el finalista del Apertura 2025, quien sucumbió ante el poderío del infierno desatado por los Diablos Rojos en una final que los colocó como bicampeones del certamen del balompié de la Liga MX.

¿Quién ganará el Chivas vs Juárez? Esto dice la IA

Para el partido de la Jornada 2 entre Juárez y Chivas, que se juega este martes 13 de enero de 2026 a las 21:10 horas, el panorama favorece ligeramente al Rebaño Sagrado, aunque con mucha cautela por ser visita en la frontera.

Las principales casas de apuestas ven a Chivas como favorito; los algoritmos le dan a Chivas un 50 % de probabilidad de ganar, frente a un 17-25 % para Juárez .

Tanto TUDN como ESPN coinciden en que este partido será la prueba de fuego para ver si el triunfo de Chivas ante Pachuca en la Jornada 1 fue sólido o solo "suerte de local".

El Informador, por su parte, destaca la importancia de sumar de a tres en esta primera fecha doble del torneo. Su enfoque se centra en la estadística histórica: Chivas domina el historial con 11 victorias sobre solo tres de Juárez .

Mencionan que, aunque Juárez le ganó a Chivas en su último enfrentamiento en 2025 (2-1), el plantel actual de Guadalajara bajo el mando de Milito (según el análisis táctico) tiene mayor profundidad para rotar jugadores en semana de jornada doble.

