La pasión no conoció fronteras y Guadalajara fue testigo de ello. En una postal que difícilmente será olvidada por quienes la presenciaron, miles de aficionados colombianos tomaron las calles de la Perla Tapatía para protagonizar un espectacular banderazo en apoyo a su Selección Nacional, convirtiendo a la emblemática glorieta de La Minerva en un auténtico mar amarillo.

Un pedazo de Colombia en Jalisco

Desde las 18:00 horas inició de la concentración, cientos de seguidores comenzaron a llegar al punto de reunión. Poco a poco, el lugar fue transformándose en una extensión de Colombia. Familias enteras, grupos de amigos y aficionados llegados de distintos puntos de México y del extranjero se dieron cita para demostrar que la pasión por la camiseta tricolor va mucho más allá de las fronteras de su país.

El amarillo, rojo y azul dominaron el paisaje. Las banderas ondeaban en cada rincón, mientras que las camisetas de la Selección Colombiana se multiplicaban entre la multitud. Los nombres de sus máximos referentes sobresalían entre los asistentes: Luis Díaz, James Rodríguez y el guardameta Camilo Vargas fueron algunos de los dorsales más vistos durante una jornada que tuvo como principal protagonista a la afición.

EL INFORMADOR / A.NAVARRO

La música fue el alma de la celebración. Desde enormes bocinas sonaban cumbias y salsa colombiana, géneros que rápidamente pusieron a bailar a los asistentes. Cada canción era acompañada por coros, aplausos y cánticos dedicados a la Selección, generando un ambiente festivo que se extendió por toda la zona de La Minerva.

Ritmo y color colombiano

Sin embargo, la identidad colombiana también se hizo presente a través de sus tradiciones . Entre la multitud aparecieron acordeones que marcaron el ritmo de los vallenatos más representativos de su cultura. Varios aficionados improvisaron ruedas de baile mientras otros entonaban canciones típicas de la región Caribe, convirtiendo el banderazo en una verdadera celebración cultural.

El colorido fue una constante durante toda la tarde. Además de las camisetas oficiales, los aficionados lucieron sombreros, pelucas, capas y accesorios en los colores nacionales. Las calles se llenaron de creatividad y orgullo patrio, en una muestra de apoyo que llamó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Uno de los elementos que más destacó fue la enorme cantidad de sombreros ‘vueltiaos’ que aparecieron entre la multitud. El tradicional símbolo colombiano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada, al grado de que era posible observar cientos de ellos desde cualquier punto de la glorieta.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La fiesta también sirvió para fortalecer los lazos entre dos países que comparten una profunda pasión por el futbol. Lejos de cualquier rivalidad, mexicanos y colombianos convivieron durante varias horas en un ambiente de respeto y fraternidad. Muchos aficionados locales se sumaron a los cánticos, se tomaron fotografías con los visitantes y participaron en los bailes improvisados que surgían a cada momento.

Las muestras de amistad fueron constantes . No era raro observar a grupos de mexicanos portando banderas colombianas o a aficionados cafeteros agradeciendo la hospitalidad tapatía . El futbol volvió a demostrar que tiene la capacidad de unir culturas y crear momentos de convivencia que trascienden el resultado de cualquier partido.

“Guadalajara es un gran lugar, al igual que todo México desde que llegamos al primer partido, nos arroparon de una gran manera, estoy encantado con la ciudad que es top a nivel mundial y con la gente tapatía”, reconoció Mateo Martínez

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Lo ocurrido en Guadalajara fue mucho más que un simple banderazo. Fue una demostración de identidad, orgullo y amor por una nación que encontró en las calles tapatías un espacio para expresarse. Por unas horas, La Minerva dejó de ser únicamente uno de los símbolos más representativos de Guadalajara para convertirse en el corazón de una fiesta colombiana que reunió música, cultura, tradición y futbol.

La ciudad se tiñó de amarillo. Las cumbias, la salsa y el vallenato resonaron en cada rincón. Los sombreros vueltiaos dominaron el paisaje y miles de voces se unieron para alentar a una sola causa. Guadalajara vivió una tarde histórica, una celebración sin precedentes en la que colombianos y mexicanos fueron uno mismo bajo el mismo lenguaje: la pasión por el futbol.

NG