Cristiano Ronaldo ha forjado, con sacrificio, disciplina, constancia y esfuerzo, una carrera que lo ha colocado en el Olimpo del futbol y lo sienta en la misma mesa que otras leyendas de este deporte, como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano, entre otros grandes íconos.

El "Comandante" ha cosechado un sinfín de títulos colectivos en cada uno de los equipos en los que ha jugado : Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la selección de Portugal. Champions League, ligas, copas, supercopas, Eurocopa y Liga de Naciones forman parte de un palmarés envidiable. A ello se suma una larga lista de reconocimientos individuales, como Balones de Oro, premios The Best, inclusiones en el Mejor XI del año y Botas de Oro, suficientes para llenar una vitrina privilegiada. Sin embargo, siempre quedará un espacio reservado para el trofeo más importante de todos: la Copa Mundial de la FIFA.

El silbatazo final ante España en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá marcó el final del sueño para el "Bicho", quien, junto con una generación llena de talento, se quedó corto en su objetivo tras cruzarse con otro serio candidato al título en una instancia que muchos consideraron prematura.

Más allá de lo que representa conquistar la gloria del futbol mundial con una selección, Cristiano dejó un legado imborrable en el torneo al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo , una marca que será difícil de igualar y que refleja las extraordinarias cualidades del prodigio de Madeira, quien se ha mantenido durante dos décadas entre los mejores jugadores del planeta.

El recorrido de Cristiano en los Mundiales comenzó el 11 de junio de 2006, cuando fue titular en el debut de Portugal frente a Angola. Su único gol en aquella edición llegó en la segunda jornada, ante Irán, y ese año los lusitanos alcanzaron las semifinales, donde finalmente concluyeron en el cuarto lugar.

A nivel individual, el mejor rendimiento de CR7 llegó en Rusia 2018, donde fue pieza fundamental en el empate 3-3 frente a España durante la fase de grupos al firmar un memorable hat-trick. Posteriormente marcó el tanto con el que Portugal derrotó a Marruecos, llegando entonces a siete goles en su historial mundialista.

Este verano se quedó a un tanto de igualar su mejor registro en una sola edición. Se destapó con un doblete frente a Uzbekistán y anotó el gol del empate ante Croacia en los dieciseisavos de final, tanto que impulsó la dramática remontada y clasificó a Portugal al duelo frente a España. Con esa anotación llegó a 11 goles en Copas del Mundo , igualando al alemán Jürgen Klinsmann y al húngaro Sándor Kocsis.

"Estoy triste por salir así del Mundial. He dado todo, he dado mi mejor y salgo con la conciencia tranquila. Esto es el futbol, esta es la vida de un futbolista; a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad es que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás habrá tiempo para pensarlo, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir con la vida", fueron las palabras de Cristiano tras la derrota de este lunes.

Más allá de que el histórico portugués no podrá levantar la Copa del Mundo ni unirse a la lista de leyendas que lo consiguieron, su legado no depende de ese asterisco para ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La Copa del Mundo habría sido la joya más brillante de una corona repleta de conquistas invaluables . Con el paso de los años, la perspectiva terminará por colocar la trayectoria de Cristiano Ronaldo como un ejemplo de superación, profesionalismo y dedicación incansable en la búsqueda de la grandeza.

El camino mundialista de Cristiano Ronaldo

Alemania 2006

Goles: 1

Instancia: Semifinal

Sudáfrica 2010

Goles: 1

Instancia: Octavos de Final

Brasil 2014

Goles: 1

Instancia: Fase de Grupos

Rusia 2018

Goles: 4

Instancia: Octavos de Final

Qatar 2022

Goles: 1

Instancia: Cuartos de Final

México, EU y Canadá 2026

Goles: 3

Instancia: Octavos de Final

SV