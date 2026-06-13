La espera terminó para Escocia. Después de casi tres décadas sin celebrar un gol en la máxima cita del fútbol, la afición escocesa volvió a festejar una anotación de su selección en una Copa del Mundo , poniendo fin a una sequía que se remontaba a Francia 1998.

El tanto llegó por conducto de John McGinn, quien abrió el marcador y desató la euforia de miles de seguidores escoceses presentes en las gradas, así como de millones que siguieron el encuentro desde distintos rincones del mundo. La anotación tuvo un significado especial al convertirse en el primer gol de Escocia en una Copa del Mundo en 28 años.

La jugada se originó con un balón largo que fue controlado por Che Adams, quien logró darle continuidad al ataque . Tras una serie de rebotes dentro del área, McGinn apareció atento para conectar un contrarremate que, además, fue desviado por un defensor rival antes de terminar en el fondo de las redes para el 1-0.

La última vez que el conjunto británico había celebrado un gol en la competición fue el 16 de junio de 1998, cuando Craig Burley marcó en el empate 1-1 ante Noruega durante la fase de grupos del Mundial de Francia. Sin embargo, Escocia no volvió a encontrar el camino de la anotación en aquel torneo y posteriormente pasó varios ciclos mundialistas sin lograr la clasificación.

Desde entonces, generaciones enteras de aficionados escoceses crecieron sin ver a su selección marcar en una Copa del Mundo . Por ello, el tanto de McGinn no solo rompió una larga sequía estadística, sino que también se convirtió en un momento cargado de emoción para una afición reconocida por su fidelidad inquebrantable.

El gol quedará registrado como uno de los momentos más simbólicos del regreso de Escocia al escenario mundialista, devolviendo a sus seguidores una celebración que habían esperado durante 28 años.

SV