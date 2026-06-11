Mundial 2026: Javier Aguirre tiene esta única duda para el debut de México vs Sudáfrica

La Copa Mundial 2026 de la FIFA arranca hoy. México enfrenta a Sudáfrica y Javier "Vasco" Aguirre tiene casi todo listo. Sin embargo, el técnico mantiene una gran incógnita en su alineación para el Estadio Ciudad de México: decidir entre Edson Álvarez o Erik Lira para el mediocampo.

La Selección Mexicana salta al terreno de juego este 11 de junio para abrir la justa mundialista ante su afición. El estratega nacional confirmó a diez de los once futbolistas que iniciarán el encuentro, dejando en suspenso una posición clave en la zona de recuperación. La decisión final dependerá del esquema táctico que el entrenador decida implementar frente al cuadro africano, un rival que exige gran despliegue físico y mucha concentración durante los 90 minutos .

El dilema en la contención tricolor

Edson Álvarez representa la experiencia europea y el liderazgo comprobado en torneos internacionales. El jugador de Fenerbahçe aporta altura, fuerza en el juego aéreo y una salida limpia con el balón. Por otro lado, Erik Lira ofrece un perfil distinto, con mayor dinamismo, recorridos rápidos y una presión incesante sobre los mediocampistas rivales. Ambos jugadores presentan argumentos sólidos para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

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La estrategia contra el equipo africano

El cuerpo técnico analiza las fortalezas del conjunto sudafricano para tomar esta última determinación. Si el partido requiere control territorial y balones por alto, Lira lleva la ventaja. En cambio, si el juego exige transiciones veloces y recuperación en espacios cortos, Álvarez encaja mejor en el sistema . Los entrenamientos a puerta cerrada sirvieron para probar ambas variantes sin revelar pistas al oponente.

Expectativa en el Estadio Ciudad de México

Más de ochenta mil aficionados llenarán las gradas del Estadio Ciudad de México para presenciar este histórico silbatazo inicial. La afición espera un triunfo contundente que marque el rumbo del equipo en la fase de grupos. El ambiente es inmejorable y la presión recae sobre los hombros de los once elegidos, quienes buscarán aprovechar la localía para sumar los primeros tres puntos del certamen y dar una alegría a todo el país.

El anuncio oficial de la alineación se dará a conocer antes del inicio del protocolo inaugural. Hasta ese momento, la disputa deportiva entre estos dos talentosos mediocampistas mantendrá en vilo a los seguidores del cuadro azteca. La elección del estratega definirá el ritmo y la postura del equipo en su presentación estelar ante los ojos del planeta entero, marcando el inicio del sueño mundialista.

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FF