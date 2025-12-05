El Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada 2025 y decisivo para resolver el campeonato entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, arrancó este viernes 5 de diciembre con dos sesiones de prácticas libres llenas de acción, estrenos y contrastes entre los tres aspirantes al título. Y fue Lando Norris, piloto de McLaren, quien tomó ventaja inicial al dominar tanto la FP1 como la FP2 en el circuito de Yas Marina.

Así fue la jornada en Abu Dhabi

La primera práctica del día estuvo marcada por la presencia de nueve pilotos debutantes, lo que limitó la comparación directa entre los contendientes al campeonato. De hecho, Oscar Piastri, uno de los tres aspirantes, cedió su asiento al mexicano Pato O’Ward, piloto reserva de McLaren. Aun así, Norris impuso el ritmo desde el primer momento, cerrando la sesión matutina por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc, enviando un mensaje claro de que McLaren llegó a Abu Dhabi dispuesto a pelear.

Para la segunda práctica, ya con los pilotos titulares de regreso, llegó el verdadero termómetro del fin de semana. Norris protagonizó la mejor vuelta del día con 1:23.083, usando neumáticos blandos y superando por 0.363s al campeón defensor Verstappen. George Russell se coló tercero, mientras que Piastri, quien volvió a su auto tras perderse la FP1, apenas pudo ubicarse en el puesto 11.

El australiano tuvo un inicio movido: su McLaren recibió ajustes de último minuto antes de que la sesión iniciara, aunque pudo cumplir su programa sin incidentes. Sin embargo, su simulación de clasificación fue discreta, un contraste significativo frente al ritmo dominante de Norris.

La nota polémica llegó temprano cuando Max Verstappen casi choca con Norris al salir de la curva 1 debido a un malentendido por radio. "¿Qué está haciendo este tipo? Casi choco", reclamó Lando. Los comisarios revisaron el incidente pero no aplicaron sanciones.

Detrás de los favoritos, destacó el sorprendente desempeño del joven Isack Hadjar, futuro piloto de Red Bull en 2026, quien llegó a liderar momentáneamente la FP2. En contraste, Ferrari enfrentó sustos: Carlos Sainz salvó su auto tras un violento derrape en las curvas rápidas 2/3, mientras que Alex Albon sufrió problemas de motor en su Williams.

Con Norris dominando, Verstappen al acecho y Piastri buscando ritmo, el cierre del campeonato promete un sábado y domingo llenos de tensión en Yas Marina.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿A qué hora es y dónde ver EN VIVO el GP de Abu Dhabi de F1?

OF