Este lunes 27 de octubre inició el periodo de registro para la segunda venta de boletos de cara a la Copa del Mundo del 2026. Los aficionados interesados en adquirir entradas tendrán que ingresar y registrarse a través del portal web FIFA.com/tickets.

Los amantes del futbol que estén interesados en acudir a los partidos de la justa mundialista tendrán hasta el 31 de octubre para ingresar su solicitud, para participar en el sorteo anticipado en boletos.

"El periodo de participación en el sorteo anticipado ha comenzado. Participa desde hoy hasta el 31 de octubre y opta a comprar boletos de la Copa Mundial de la FIFA 26. Ten en cuenta que el momento en que te registres no afectará tus posibilidades", se lee en el correo electrónico.

Al realizar el registro, se tendrán que colocar los datos de una tarjeta bancaria; en esta ocasión ya no importará si es la marca afiliada a la FIFA con la que se realizó una primera venta.

Después de colocar todos los datos bancarios, se recibirá un correo de que el registro quedó completado, por lo que solo quedará esperar a ser uno de los seleccionados.

Posteriormente, se efectuará un sorteo aleatorio para determinar quiénes podrán tener la posibilidad de comprar boletos. Si se resulta seleccionado, la FIFA enviará un correo electrónico a partir del 7 de noviembre de 2025, en el que se comunicará la fecha y la hora asignadas para acceder a la oportunidad de comprar boletos en FIFA.com/tickets.

Cabe reiterar que el hecho de que se asignen ciertos horarios no garantiza que haya boletos disponibles para todos los partidos, pues se venden por orden de llegada y según la disponibilidad.

Después de que inicie el periodo de horarios asignados, se podrá acceder a los boletos con solo iniciar sesión en la cuenta de boletos de la FIFA a través del FIFA ID.

Las entradas estarán sujetas a disponibilidad y se podrán adquirir del inventario existente por orden de llegada. Solo se podrán adquirir boletos en el horario asignado.

En caso de que los aficionados no pudieran adquirir boletos durante este periodo de venta, FIFA informó que abrirán otras fases de ventas al público en fechas posteriores para el Mundial 2026.

