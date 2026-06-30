El futbol tiene partidos que quedan grabados en la memoria colectiva por su intensidad y por lo que representan en el historial de enfrentamientos entre dos naciones .

El encuentro amistoso del Bicentenario 2010, disputado en el Estadio Omnilife de Guadalajara, es uno de esos capítulos imborrables. Aquella tarde, la selección de Ecuador logró imponerse 2-1 ante la selección mexicana , marcando un hito sumamente significativo: esta fue la última vez que Ecuador le ganó a México en suelo azteca.

Con un planteamiento sólido y aprovechando las desatenciones del conjunto local, el equipo ecuatoriano demostró su jerarquía en territorio mexicano.

Un inicio fulminante y la rápida respuesta local

El partido comenzó con un ritmo frenético que tomó por sorpresa a los miles de aficionados presentes en la perla de Occidente.

Apenas transcurrían los primeros 40 segundos del encuentro cuando la selección ecuatoriana abrió el marcador.

Tras una pérdida de pelota de Gerardo Torrado y una serie de desatenciones en la cobertura de la defensa mexicana, Cristian Benítez tomó el esférico . Con enorme talento, el atacante se filtró entre los rivales y definió por abajo de las piernas del guardameta Guillermo Ochoa para decretar el 1-0. Fue un auténtico "gol de vestidor" que evidenció los tempranos errores defensivos del cuadro local.

A pesar del golpe anímico, México intentó reaccionar rápidamente. La paridad llegó por obra de la fortuna y la insistencia de Javier "Chicharito" Hernández .

El delantero mexicano se escapó y mandó un servicio buscando a Giovanni Dos Santos; sin embargo, el trayecto del balón se desvió en el defensor ecuatoriano, incrustándose en la portería para convertirse en un autogol que ponía el 1-1 provisional .

El empate devolvió momentáneamente la ilusión a la afición , pero la estructura defensiva de México seguía mostrando serias grietas ante los contragolpes comandados por Benítez y la velocidad de los extremos ecuatorianos.

La genialidad de Valencia y el debut agridulce de Orozco

El gol de la victoria definitiva para Ecuador llegó tras una vistosa jugada colectiva.

Antonio Valencia, el jugador del Manchester United, controló el balón con total tranquilidad, amagó a la defensa y sirvió un centro preciso al espacio.

Jaime Ayoví aprovechó la ventaja y la pasividad de los zagueros mexicanos para empujar el balón de cabeza, decretando el 2-1 a favor de la Tri .

Los errores defensivos de México fueron capitalizados con maestría por el ataque ecuatoriano, desatando el festejo de los visitantes y provocando el abucheo de la afición local ante el flojo desempeño de su selección .

El encuentro también estuvo marcado por el debut de Javier "Chuletita" Orozco con la camiseta de la selección mexicana.

En sus declaraciones posteriores, el delantero reconoció que el debut no se dio bajo las circunstancias que él había presupuestado debido a la derrota, pero rescató el esfuerzo del equipo por luchar hasta el final.

Orozco admitió comprender el descontento y los abucheos del público , señalando que la afición siempre juega su papel y quería ver ganar a su selección.

Con este resultado adverso para los locales, Ecuador selló un triunfo histórico que, hasta el día de hoy, se mantiene como su última victoria frente a México en territorio azteca.

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AR