Cristiano Ronaldo sufre lesión; ¿podrá jugar amistoso en México?

Al-Nassr emitió un comunicado explicando la lesión de Cristiano, quien ya se encuentra en rehabilitación

Cristiano salió lesionado en su último encuentro con el Al-Nassr; esto se sabe al momento. SUN / EFE / ARCHIVO

El día de hoy, el Al-Nassr reveló que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva que podría dejar al astro lusitano fuera del enfrentamiento que tendrá contra la Selección Mexicana a finales de marzo.

El atacante fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que falló un penalti al minuto 12.

Tras el duelo, el portugués Jorge Jesús, técnico del cuadro árabe, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sacarlo del terreno de juego por precaución.

Sin embargo, este martes los servicios médicos del Al-Nassr confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque la estrella portuguesa ya se encuentra en fase de rehabilitación.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta de "X".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, está asegurada rumbo a la Copa del Mundo 2026, siempre y cuando no se le presenten lesiones que pongan en riesgo su llamado.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal, que visitará México para sostener un encuentro de preparación en la Fecha FIFA de marzo, en el estadio Azteca el día 28.

