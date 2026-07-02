Después de sorprender al quedarse con el liderato del Grupo K por encima de Portugal, Colombia afrontará un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando se mida ante Ghana en los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán confirmar el gran momento que para regresar a los octavos de final como sucedió en Rusia 2018.

Solidez cafetalera y poderío ofensivo

Los Cafetaleros llegan fortalecidos tras una fase de grupos en la que superaron las expectativas. Con dos victorias y un empate, terminaron invictos y demostraron que cuentan con argumentos tanto en defensa como en ataque para competir frente a cualquier rival. Además, extendieron a ocho su racha de partidos oficiales sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y cuatro empates.

Durante la primera ronda, Colombia solo permitió un gol y marcó cuatro, cifras que reflejan el equilibrio que ha caracterizado a un equipo capaz de defender con orden y atacar con contundencia cuando encuentra los espacios.

Precisamente, el poder ofensivo ha sido una de las principales fortalezas del conjunto sudamericano. Cuando sus atacantes encuentran inspiración, Colombia se convierte en un rival difícil de contener. En seis de sus últimos 13 partidos ha anotado tres o más goles, mientras que únicamente en dos compromisos se quedó sin marcar.

Uno de los futbolistas que mejor representa ese momento es Daniel Muñoz. El carrilero ha sido una pieza clave por su constante incorporación al ataque y, con dos anotaciones, se ha convertido en el goleador colombiano en esta Copa del Mundo, aportando desequilibrio y profundidad por la banda derecha.

El muro africano

Sin embargo, Ghana promete ser un adversario incómodo. Las Estrellas Negras clasificaron como uno de los mejores terceros del Grupo L gracias a una campaña en la que privilegiaron el orden defensivo. Con una victoria, un empate y una derrota, los africanos anotaron dos goles y recibieron la misma cantidad, además de mantener su portería en cero en dos ocasiones.

El conjunto africano buscará regresar a unos octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. No obstante, los números recientes no juegan a su favor. Ghana apenas suma una victoria en sus últimos nueve partidos, periodo en el que también registra seis derrotas y dos empates.

Creatividad vs. Disciplina

Con estilos muy diferentes, Colombia y Ghana protagonizarán un duelo donde la creatividad sudamericana chocará con la disciplina defensiva de los africanos. Los sudamericanos parten como favoritos por el momento futbolístico que atraviesan, pero saben que cualquier descuido puede costarles la eliminación en un Mundial donde las sorpresas han estado presentes desde la fase de grupos.

NG