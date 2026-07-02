Egipto y Australia buscan romper una deuda pendiente en el Mundial

Aunque sobre el papel luce como el enfrentamiento menos llamativo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el duelo entre Egipto y Australia promete ser uno de los más trascendentales para ambas selecciones.

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Este martes 30 de junio a las 12:00 horas, el Estadio Dallas será escenario de un partido en el que los dos equipos intentarán conseguir una victoria inédita en una ronda de eliminación directa del máximo torneo del balompié.

Egipto busca hacer historia con su primera victoria en una fase de eliminación directa

Tanto egipcios como australianos llegan con la ilusión de seguir escribiendo páginas importantes en su historia mundialista. Para Egipto, la clasificación a esta instancia ya representa un logro sin precedentes. Después de convertirse en la primera selección africana en disputar una Copa del Mundo en 1934, tuvieron que transcurrir 92 años para que los Faraones alcanzaran por primera vez una fase de eliminación.

El equipo dirigido por Hossam Hassan firmó una destacada fase de grupos al terminar como segundo del Grupo G con una victoria y dos empates, manteniéndose invicto y mostrando un equilibrio entre ataque y defensa. Durante esa primera ronda marcó cinco goles y recibió únicamente tres.

Además, Egipto atraviesa un momento positivo al registrar solo una derrota en sus últimos siete encuentros, con un balance de tres victorias y tres empates que respalda la confianza con la que afrontará este compromiso.

La principal incógnita para los africanos gira en torno a Mohamed Salah. El capitán sufrió una lesión durante el encuentro frente a Irán y, aunque ya se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel, todavía no existe certeza sobre si será titular frente a Australia.

Australia quiere romper su mala racha en las rondas de eliminación mundialista

Del otro lado estará una selección oceánica que también consiguió su clasificación como segundo lugar del Grupo D, gracias a un registro de una victoria, un empate y una derrota. Los australianos han destacado principalmente por su solidez defensiva, ya que en fase de grupos únicamente permitieron dos anotaciones.

Sin embargo, el ataque sigue siendo su principal preocupación. Australia apenas ha convertido tres goles en sus cinco compromisos más recientes y en tres de ellos fue incapaz de perforar la portería rival, una situación que podría convertirse en un problema frente a un equipo tan ordenado como Egipto.

Los Socceroos ya conocen lo que significa disputar rondas de eliminación. Alcanzaron los octavos de final en las ediciones de 2006 y 2022, aunque en ambas ocasiones se fueron con las manos vacías al no poder lograr el triunfo.

En cuanto a los antecedentes entre ambas selecciones, únicamente se han enfrentado dos veces y en partidos amistosos. Australia ganó el primero por 4-3 en 1987, mientras que Egipto igualó la balanza con un contundente 3-0 en 2010.

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Ahora, por primera vez, medirán fuerzas en un encuentro oficial y en el escenario más importante del futbol mundial. Más allá del espectáculo, el partido representa una oportunidad única para que una de estas selecciones rompa una larga deuda con su historia y consiga, por fin, su primer triunfo en una fase de eliminación directa de un Mundial.

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