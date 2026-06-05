Dónde ver el trofeo del Mundial 2026 en CDMX del 5 al 8 de junio

La emoción del Mundial 2026 ya se siente en la Ciudad de México, y los aficionados al fútbol tienen una oportunidad inigualable para acercarse a uno de los símbolos más codiciados del deporte mundial: el trofeo de la Copa Mundial.

Antes del arranque del torneo, que verá a México como uno de los anfitriones, la Copa ha hecho una parada especial en la capital para encender el ambiente mundialista y permitir que miles de personas la admiren de cerca.

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La presentación oficial del trofeo en la CDMX estuvo a cargo de la jefa de Gobierno , Clara Brugada, en un evento celebrado en la recién inaugurada Utopía Mixiuhca, ubicada en la alcaldía Iztacalco.

Durante la ceremonia, Brugada Molina destacó la importancia de este símbolo deportivo, afirmando que "Esta copa ha sido testigo de grandes gestas deportivas y de alegrías que han cruzado fronteras".

La mandataria aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la Selección Mexicana, pidiéndoles que "dejen todo en la cancha, tal como lo hace todos los días el pueblo mexicano" y que representen con orgullo a la afición nacional.

Subrayó que "Este 11 de junio, nuestra Selección porta la esperanza, el orgullo y las ilusiones de millones de mexicanas y mexicanos".

Además, la jefa de Gobierno resaltó la conexión entre el fútbol y las Utopías, proyectos emblemáticos de su administración, señalando que ambos comparten el objetivo de reunir a la ciudadanía y que "El futbol nos enseña que las utopías no son inalcanzables”.

Por su parte, Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, enfatizó que México está completamente preparado para recibir por tercera ocasión la justa deportiva .

Cuevas también destacó las significativas inversiones en infraestructura realizadas tanto en las ciudades sede como en otros destinos turísticos del país, con el fin de asegurar una experiencia inolvidable para los miles de visitantes que se esperan.

Con optimismo, afirmó que "México juega de local y será el mejor Mundial de nuestra historia".

La Copa Mundial ya ha recorrido diversas entidades del país , incluyendo Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla y Yucatán, y después de su paso por la CDMX, continuará su gira por Estados Unidos, donde estará presente durante la gran final del torneo.

Fechas, horarios y cómo llegar a la sede en CDMX

Si eres uno de los muchos aficionados que desean ver de cerca el trofeo, marca tu calendario. La gira de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México se llevará a cabo del 5 al 8 de junio de 2026.

La sede elegida para este evento tan especial es la nueva Utopía Mixiuhca, un espacio moderno y accesible ubicado dentro de la Ciudad Deportiva , en la alcaldía Iztacalco.

Para aquellos que planean llegar en transporte público, la opción más sencilla y recomendable es utilizar el Metro de la Ciudad de México. Deberás bajarte en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Desde esta estación, el recinto de la Utopía Mixiuhca se encuentra a solo unos minutos de caminata, siguiendo el Viaducto Río de la Piedad.

Esta es una oportunidad única para ver uno de los trofeos más codiciados del deporte mundial antes de que dé inicio el Mundial 2026, así que no te la pierdas.

Un vistazo a la historia del codiciado trofeo

Antes del actual diseño, la FIFA entregaba a los campeones la Copa Jules Rimet , nombrada en honor al tercer presidente de la federación y uno de los impulsores de la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930.

Esta estatuilla, diseñada por el escultor francés Abel Lafleur, medía 35 centímetros de altura, pesaba 3.8 kilogramos y representaba a Niké, la diosa griega de la victoria. Brasil fue el último equipo en recibirla, tras conquistar el Mundial de México 1970 y convertirse en tricampeón .

Según el reglamento, la selección que ganara tres títulos conservaría la Copa Jules Rimet de manera definitiva, lo que llevó a la FIFA a encargar un nuevo trofeo.

El diseño elegido para el trofeo actual fue obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien lo creó en 1973 en Milán.

Fabricado en oro de 18 quilates, mide 36.8 centímetros y pesa 6.1 kilogramos. La FIFA describe la escultura como "dos figuras humanas estilizadas que emergen de la base, extendiéndose hacia arriba para sostener un globo terráqueo”.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se presentó por primera vez en la Copa Mundial de 1974, celebrada en Alemania, siendo el país anfitrión la primera selección en levantarlo .

Es importante destacar que, aunque los campeones alzan el trofeo original durante la ceremonia de premiación, posteriormente reciben una réplica, ya que la obra maestra de oro macizo siempre será propiedad de la FIFA.

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