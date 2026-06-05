Kevin Kang, el tapatío de raíces coreanas que sueña con ver triunfar a Corea del Sur

La llegada de la Selección de Corea del Sur a Guadalajara no solo despertó la emoción de los aficionados que se dieron cita para recibir al equipo, también reunió historias que reflejan la estrecha relación entre México y la comunidad coreana. Una de ellas es la de Kevin Kang, un joven de 17 años nacido en México, pero orgulloso de sus raíces surcoreanas.

Entre banderas, camisetas y cientos de seguidores que esperaban la llegada del conjunto asiático, Kevin no ocultó su emoción por tener la oportunidad de ver de cerca a las figuras de su selección.

“Me sentí muy bien de poder ver a los jugadores de Corea aquí en México. Estoy muy feliz de que hayan llegado bien y espero que les vaya muy bien en el torneo y que lo den todo en la cancha”, comentó.

Aunque nació y creció en Guadalajara, la conexión con Corea siempre ha estado presente en su vida gracias a sus padres, quienes emigraron al país hace tres décadas.

“Yo nací aquí en México y, aunque nací aquí, mis papás son de Corea. Por eso siempre apoyo a Corea”, explicó. “Ellos vinieron por negocios y ya tienen alrededor de 30 años viviendo aquí en México”, reveló.

Kevin representa a una generación que ha crecido entre dos culturas y que encuentra en ambas razones para sentirse orgulloso. De México destaca principalmente la calidez de su gente.

“Lo que más me gusta son las personas. Los mexicanos son muy amigables, te hacen sentir parte de una familia. Me gusta mucho convivir con la comunidad mexicana”, señaló.

Como buen tapatío, también tiene claro cuál es su comida favorita. Aunque muchos optarían por los tacos o la birria, él se inclina por otro clásico de la gastronomía mexicana: “Las flautas de pollo son mis favoritas”, afirmó entre risas.

La pasión por el fútbol también forma parte de su historia. Kevin ya tiene asegurada su presencia en el partido entre Corea del Sur y la República Chequia uno de los encuentros que más espera durante la estancia del combinado asiático.

Además, no se mostró sorprendido al enterarse de que miles de aficionados coreanos viajarán a Guadalajara para acompañar a su selección: “A los coreanos les encanta asistir a los partidos y apoyar a su selección con mucha pasión”, comentó.

Cuando se le pregunta por las figuras del equipo, el joven no duda en reconocer la importancia de Son Heung-min, el futbolista más popular de Corea del Sur y uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana.

“Sin duda, Son. Aunque ya tiene más experiencia, sigue mostrando una gran potencia y calidad. Creo que todavía puede marcar diferencia y ofrecer grandes actuaciones en los partidos”, aseguró.

Sin embargo, también considera que hay otros futbolistas que merecen más reflectores, especialmente el defensor Kim Min-jae.

“Está desempeñando un papel muy importante dentro del equipo. Siento que no recibe tanto reconocimiento como debería, porque juega muy bien y merece ser más valorado por los aficionados”, concluyó.

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial, Kevin espera con ilusión ver a Corea del Sur competir en territorio tapatío. Como él, miles de aficionados ya sueñan con acompañar a su selección en una aventura que promete emociones inolvidables.

NG