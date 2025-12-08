Mundial 2026: Fechas y horarios de los partidos en Monterrey

Monterrey formará parte de la historia del futbol al convertirse en una de las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026, el primer torneo organizado por FIFA con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio BBVA, casa de los Rayados, será escenario de cuatro encuentros : tres de la Fase de Grupos y uno correspondiente a los Dieciseisavos de Final.

Esta será la segunda vez que la Sultana del Norte participe en una justa mundialista. En 1986, Monterrey también fungió como sede con el Estadio Universitario y el ya desaparecido Estadio Tecnológico.

Tras el sorteo mundialista, y a la espera de confirmación oficial de FIFA, las selecciones que jugarían en Monterrey serían Países Bajos, Japón, Túnez, Corea del Sur, Sudáfrica y los ganadores de los playoffs UEFA B y D .

Partidos programados en Monterrey

Fase de Grupos

14 de junio: Repechaje UEFA vs. Túnez | 20:00

20 de junio: Túnez vs. Japón | 22:00

24 de junio: Corea del Sur vs. Sudáfrica | 19:00

Dieciseisavos de Final

29 de junio: Partido 75 (1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C) | 19:00

México, en total, será sede de 13 de los 104 partidos del torneo, distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

SV